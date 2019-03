E' Arrivato il monopoli interamente dedicato alle Gilmore Gilrs

Avete amato il rapporto tra Lorelai e Rory? Siete rimaste affascinate dai lunghi e a volte velocissimi discorsi tra madre e figlia? Vi siete sentite perse quando la serie è finita? Se siete tra le fan della serie Una mamma per amica, la Hasbro ha in sebo un regalo tutto per voi.

Il celebre gioco del Monopoli che ci ha fatto divertire durante tante serate passate in compagnia di amici, finalmente arriva a Stars Hollow. La casa di giochi dopo aver dedicato l'iconico gioco a grandi serie di successo, come Game of Thrones, ha deciso di regalare una versione alle Gilmore Girls.

Il gioco disponibile da marzo è interamente ambientato nella cittadina americana che per diversi anni ha fatto da sfondo alla serie cult. Tirando i dadi e muovendo le pedine di Rory, Lorelai, Emily e gli altri personaggi della serie, possiamo imbatterci nel Caffè di Luke, arrivare all’Indipendence Inn o al Dragonfly Inn. Gli imprevisti sono dietro l'angolo e anche noi non saremo risparmiati da surreali Incontri Cittadini o dalle Cene del Venerdì Sera.

Se sognate di passare allegre serate in giro per Stars Hollow, per ora è disponibile solo la versione inglese in vendita sul sito della Broadwalk, realizzata nella versione con mini casette e in quella senza casette.

Se volete una versione più semplice, potete scegliere il sito Etsy che mette a disposizione un set formato da due PDF da stampare con la tavola del gioco, le pedine e gli imprevisti.

Non vi resta che scegliere la vostra versione preferita e iniziare a giocare con le Gilmore Girls!