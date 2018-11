Settimana della moto: i migliori accessori per le due ruote economici e professionali

Non c’è maltempo o stagione che tenga per gli appassionati di moto che, sia per il semplice scooter urbano che per le selle più complesse, scelgono accessori utili ed optional che rendano i loro viaggi confortevoli e protetti.

Che sia un tragitto quotidiano da casa in ufficio o un lungo itinerario di piacere, i centauri e i meno avvezzi devono scegliere la qualità, per questioni di sicurezza, per proteggere il corpo dalle intemperie o più semplicemente per ragioni di comodità coerenti con la scelta dei motori a due ruote.



Tra i prodotti convenienti in commercio, vi segnaliamo i 5 più gettonati.

1.Guanti neri in pelle a 25,90 euro

Il modello di guanti in pelle Racer sono una soluzione ottima per il rapporto qualità prezzo. La pelle morbida e robusta offre un’alternativa perfetta per le mezze stagioni, protegge le mani dalle intemperie leggere e dalle eventuali cadute, pur garantendo una comoda manualità.

2. Casco Scooter da città a 76,53 euro

Moto Helmets propone un modello di casco elegante e di accurata lavorazione. Leggero e in materiale termopolimerico il casco ha una chiusura click-e-fissa di facile utilizzo anche con una sola mano e nel caso in cui si indossino i guanti. Il rivestimento interno, removibile e lavabile, garantisce un comodo avvolgimento delle orecchie.

3. Sistema di comunicazione Bluetooth a 225,28 euro

Un sistema di comunicazione ideale con funzionalità di audio Multitasking che permette di utilizzare una fonte bluetooth per effettuare chiamate rapide da un comando vocale. Il modello offre anche l’opzione di doppio sistema a un prezzo più alto ma che garantisce una comunicazione ottima con un passeggero o un altro motociclista.

4. Giacca in pelle da moto al prezzo di 116,07 euro

La giacca di Bikers Gear è un indumento ottimo per tutte le stagioni e per un uso quotidiano. In pelle morbida e con un design classico e intramontabile il giubbotto è una soluzione accessibile a tutti senza rinunciare alla qualità delle marche più in voga.

5. Scarpe da biker, Dainese, a 131,63 euro

Una scarpa comoda al pari di una sneaker con un rivestimento traforato e leggero. Dainese, una delle marche più note ai centauri, offre un’alternativa ai pesanti stivali da moto: un paio di scarpe leggere e dal look sportivo ed informale. Con una buona aderenza al suolo questo modello è utile anche a una breve scarpinata se si è in viaggio.

