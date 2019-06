Amazon ha messo in vendita un motoscafo gonfiabile a grandezza naturale

Il vento tra i capelli e la possibilità di farsi un tuffo nelle acque profonde è il sogno di tutti quelli che hanno sempre desiderato un motoscafo.

Se non siete tra i fortunati che si possono permettere uno yacht extra lusso, non disperate, potete avere la versione economica, che di certo non vi farà sfigurare.

Amazon ha messo in commercio il motoscafo nella sua versione gonfiabile a grandezza naturale. Curato nei dettagli è molto vicino a quello reale.

Il gonfiabile Bay Breeze Boat Party Island in vendita sul portale inglese del sito di e-commerce più famoso, è perfetto per ospitare sei persone. Ideale per organizzare una giornata al mare in compagnia della famiglia o degli amici.

Il motoscafo formato da una piattaforma gonfiabile posteriore con cinque maniglie può essere montato e smontato facilmente.

Non c’è giornata al mare che si rispetti senza una bibita dissetante, per questo lo yacht è arricchito da otto portabicchieri e un dispositivo di raffreddamento incorporato per mantenere al fresco la birra o le nostre bevande preferite.

Per prendere il sole o leggere un buon libro, non dovete far altro che accomodarvi sulla panchina gonfiabile.

Il motoscafo di circa 6 metri di lunghezza x 3 di larghezza e 1 di altezza, può essere gonfiato in 20 minuti, un’attesa minima per godere dei benefici dello yacht.

Cosa ne pensate del gonfiabile? Pronti a trascorrere le vostre vacanze a bordo del motoscafo? Non dovete far altro che spendere tra i 216,79 e i 269,99 $ (circa 192/240€) e il vostro sogno potrà avverarsi.