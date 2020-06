Perfectmix+ e Quickchef 3in1 gli alleati infallibili in cucina

Dedicarsi alla cucina è un hobby appagante, ma spesso impegnativo se non si hanno gli strumenti giusti. Moulinex da anni all’avanguardia nel campo degli elettrodomestici, è sempre vicino agli appassionati di cucina con due nuovi accessori, il frullatore Perfectmix+ e il mixer ad immersione Quickchef 3in1 dotati di tecnologia Powelix. Con questo nuovo sistema le lame di miscelazione riescono a raggiungere una velocità superiore del 30%.

Frullati, milkshake, pesti: riempiranno la vostra tavola in modo semplice e veloce senza sacrificare il gusto.

Perfectmix+ è un frullatore ad alta velocità che con il motore da 28.000 giri al minuto (giri/min) e 1200 W realizza emulsioni perfette.

La Powelix assicura il massimo della velocità grazie a 6 lame in acciaio inox che combinano 3 azioni complementari

le 2 lame rivolte verso l’alto , creano un effetto ciclonico pensato per trascinare gli ingredienti;

, creano un effetto ciclonico pensato per trascinare gli ingredienti; le 2 lame orizzontali , una affilata e una dentellata, frullano tutti i tipi di composti, inclusi i cubetti di ghiaccio;

, una affilata e una dentellata, frullano tutti i tipi di composti, inclusi i cubetti di ghiaccio; le 2 lame rivolte verso il basso eliminano tutti i pezzi per evitare che rimangano sul fondo.

Con i 3 programmi predefiniti: frullati, tritaghiaccio e autopulizia vi permettono di dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Il vaso in vetro termoresistente, con capacità totale di 2L e operativa di 1,4L, si adatta perfettamente ad ogni esigenza senza il rischio di rottura anche alternando frullati caldi e freddi.

Facile da pulire, grazie alla possibilità di rimuovere le lame in acciaio inox dal vaso non dovete fare altro che preparare le vostre ricette preferite.

Il mixer ad immersione Quickchef di Moulinex, dotato dell’esclusiva tecnologia Powelix e del potente motore di 1000W, è caratterizzato da un quadro di comando intuitivo per preparare facilmente una varietà di piatti decidendo la velocità, sulle dieci disponibili, senza fermare il mixer.

Dotato di protezione antischizzi e di un design ergonomico, è composto da un bicchiere da 800 ml, per ricette per tutta la famiglia, un tritatutto da 500 ml per sminuzzare differenti ingredienti con facilità e una frusta per sbattere senza fatica.

Non dovete fare altro che preparare le ricette preferite dai vostri cari e farli felici!