Nadia Toffa presenta il suo nuovo libro

La conduttrice de Le Iene qualche mese fa ha colpito tutti raccontando la malattia che le ha cambiato totalmente la vita. Nadia Toffa ha deciso di racchiudere la sua esperienza all'interno del libro Fiorire d'inverno.

L'inviata del programma televisivo Le Iene, nel corso della sua carriera ha realizzato numerosi servizi su temi scottanti. Tra i più celebri non possiamo dimenticare quelli sulle presunte truffe realizzate dalle farmacie ai danni del servizio sanitario nazionale. Non meno importante è stata l'inchiesta sullo smaltimento illegale dei rifiuti in Campania per mano della camorra, ma anche quella sull'incremento dei tumori nel territorio tra Napoli, Caserta e Crotone.

Tra le più significative c'è quella sulla proliferazione delle sale slot machine, tanto che nel 2014 è uscito il suo libro Quando il gioco si fa duro sul fenomeno dell'azzardopatia in Italia.

La conduttrice si misura di nuovo con la scrittura raccontando nella biografia Fiorire d'inverno, in uscita ad ottobre, la sua personale esperienza. Nel libro Nadia Toffa trasporta i lettori in un mondo intimo in cui descrive come lei è riuscita ad affrontare un'esperienza così difficile e dura.