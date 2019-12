I planner agenda per un anno all’insegna dell’organizzazione

Gli impegni e gli appuntamenti sono sempre tanti, per riuscire a stare dietro a tutto spesso prendiamo appunti su fogli volanti che immancabilmente perdiamo.

Per affrontare il nuovo anno nel modo migliore ed essere super organizzati avere un’agenda è fondamentale. Anche se in commercio ci sono quelle elettroniche il fascino di quella cartacea è insostituibile.

Per sapere cosa succederà tra un giorno o una settimana o se avete un lavoro che vi porta spesso in giro per il mondo, l’agenda planner è il modo migliore per organizzare gli impegni e non arrivare mai in ritardo.

Ecco una selezione delle migliori agende da avere in borsa, a casa o da regalare a Natale ad un amico disordinato per aiutarlo ad organizzare le sue attività.

Siete maniaci del controllo? Allora non potete fare a meno di questa agenda giornaliera. Il planner pianifica ogni giorno nei minimi dettagli da gennaio a dicembre 2020. L'agenda vi mette a disposizione una pagina intera per programmare, registrare e annotare tutti gli impegni o i pensieri. Il planner dal design classico con chiusura ad elastico è dotata di un comodo segnalibro per non perdere mai il segno. Disponibile in diversi colori è arricchita sul retro da una tasca interna espandibile per contenere biglietti, souvenir e fogli che vi hanno accompagnato durante la giornata. Nel formato normale o pocket, vi aiuterà ad avere sempre tutti gli impegni sotto controllo.

Scopri di più su Amazon a 20,16€ con uno sconto del 12%

Per avere gli impegni della settimana sotto controllo, questa agenda non può non accompagnarvi durante il 2020. Da gennaio a dicembre avrete ampio spazio per annotare gli appuntamenti di ogni giorno e per le attività con sezioni dedicate e spazio per gli appunti. Ideale da portare in borsa o nello zaiono, l'agenda ha un design accattivante. La copertina rigida con decori e dettagli in foglia oro è completata da un segnalibro coordinato in raso, anello per penna e pagine stampate a due colori. Una volta aperta resta piatta, ideale per annotare tutto anche in viaggio.

Scopri di più su Amazon a 10,99€

Se avete un amico sempre impegnato e che fatica a ricordare tutto, allora Natale è l'occasione giusta per regalargli il planner mensile. Da ottobre 2019 a dicembre 2020, l'agenda vi accompagnerà per 14 mesi consecutivi. Le pagine dotate di quadrati quotidiani, sono allineati per facilitare la scrittura, mentre le festività principali sono annotate e si ha la possibilità di avere sotto controllo i giorni annuali trascorsi e giorni rimanenti grazie ad un quadrato giornaliero. Le pagine rilegate nella parte superiore con il rinforzo in similpelle nera e gli angoli rinforzati in tinta unita assicurano una maggiore durata durante tutto l'anno grazie anche alla pellicola di plastica impermeabile e resistente alle macchie.

Scopri di più su Amazon a 31,99€

Se non riuscite a vivere senza fare la lista delle vostre attività giornaliere o della spesa, allora questi quaderni sono perfetti. Il list pad è allineato e ha una casella di spunta all'inizio di ogni riga per annotare il completamento delle cose che volete fare, così da avere sotto controllo quello che ancora vi resta da terminare. Il set composto da 8 quaderni ha copertine di tendenza grazie ai fenicotteri, procioni, ciliegie, cactus, arancio, oceano, pavese, cosmetici, per essere alla moda in ogni occasione. Il list pad è un'ottima idea regalo anche per un'amica che ha mille impegni e dimentica tutto.

Scopri di più su Amazon a 17,99€

Riuscire a stare dietro agli impegni di tutta la famiglia spesso è complicato, con l'organizza famiglia settimanale diventa tutto più semplice. Oltre alla struttura a griglia con colonne per sei persone, ha funzioni extra per aiutare nell'organizzazione delle cose da fare settimanalmente e nella lista della spesa. Il calendario è completato da una copertina in plastica per annotare gli impegni ricorrenti che può essere spostata da settimana a settimana in modo da dover essere scritta una volta sola. L'organizza famiglia planning settimanale è completato da coloratissimi adesivi promemoria, da una penna con clip e da una tasca sul retro per i documenti. Basta appenderlo al muro grazie al gancio e non avrete più probemi ad organizzarvi.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

Per una mamma super impegnata, il regalo perfetto per Natale è il planner da muro. Il calendario con struttura mensile, ha un design accattivante e divertente, perfetto da appendere in cucina o in ufficio. Il planner colorato regala un tocco in più ad ogni ambiente. Pensato per rendere più semplice la gestione familiare o gli impegni di lavoro, il calendario e composto da post-it laterali, stickers per personalizzare le pagine e una comoda penna per annotare pesieri o la lista delle cose da fare.

Scopri di più su Amazon a 17,41€