Alberi di natale artificiali per decorare la tua casa

Manca poco all’inizio delle feste e non c’è Natale che si rispetti senza un bell’albero pieno di palline, luci e con gli immancabili regali da scartare tutti insieme la notte di Natale. Se l’atmosfera natalizia sta iniziando a stuzzicarvi e siete pronti a decorare la vostra casa, la prima cosa da fare è iniziare dall’albero. Se volete una scelta green e non essere costretti a buttare l’albero vero il 6 gennaio, meglio scegliere quello artificiale. Le tipologie e la scelta è davvero ampia, quindi vi presentiamo i migliori alberi per tutte le tasche.

1. FairyTrees

Per avere l'effetto dell'albero naturale, senza essere costretti a tagliare uno vero, con il rischio di doverlo buttare quando il natale finisce, questo albero è perfetto. Curato nei minimi dettagli, è caratterizzato da aghi extra lunghi e vere pigne distribuite lungo la fitta chioma. Le punte leggermente sporcate di bianco creano la magica atmosfera della neve appena posata sui rami, perfetta per vivere in pieno il periodo natalizio. I brillantini incorporati, con la giusta illuminazione creano un bagliore delicato e magico. Disponibile in varie misure si adatta ad ogni appartamento da quello più piccolo a quello più grande.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 49,99 a 129,99€

2. Flora

Innevato, slim e capovolto i modelli di albero di Natale sono davvero tanti e in grado di rispondere ad ogni gusto. Se però, amiamo lo stile classico, questo albero fa al caso nostro. I rami lunghi e folti potranno essere decorati con luci e palline colorate per avere un albero cool ed elegante, che dona un tocco glamour al nostro appartamento.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 18,89 a 190€

3. BB Sport

Questo albero di Natale, folto e con rami curati nel minimo dettaglio ricorda quello vero, perfetto per hi vuole adottare una scelta green rispettando la tradizione del Natale. I rami orientabili possono essere sistemati secondo i tuoi gusti e lo spazio a disposizione. Questa caratteristica rende l'albero di Natale ideale per piccoli spazi come la vetrina di un negozio o un ufficio.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 39,99 a 69,99€

4. Yorbay

Per avere l'atmosfera tipica della baita invernale direttamente nel nostro salotto, questo albero è perfetto. I rami arricchiti da pigne, sono completati da punte colorate di bianco per ricreare la neve che si poggia sulle foglie. Il modello folto e ricco di rami movibili, può essere regolato secondo le tue esigenze. L'albero perfetto davanti a un camino è totalmente sicuro grazie al materiale ignifugo con cui è ricoperta ogni singola foglia.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 57,99 a 109,99€

5. Bakajji

L'albero di Natale formato da rami che si aprono a stella può accogliere ogni sorta di decorazione natalizia, dalle palline, ai nastri, alle luci, fino al puntale, elemento immancabile per completare ogni albero. Dotato di una base formata da quattro piedi nascosti dai rami, l'albero di Natale è stabile e sicuro.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 29,90 a 79,90€

