Capodanno: idee per far trascorrere ai bambini una serata magica

Natale è la festa per eccellenza dei bambini, l’albero, le decorazioni e l’attesa di Babbo Natale che porta con sé i regali tanti attesi, fanno del 25 il giorno più magico per i bambini.

Anche se si punta tutto su questa festività, non bisogna sottovalutare la notte del 31. Il Capodanno non viene considerato come la festa da dedicare ai più piccoli, quindi spesso succede che si annoiano.

Per far vivere ai genitori e ai bambini una serata magica senza pianti e capricci, basta organizzarsi. Ci sono tante attività per coinvolgerli e trascorrere il tempo in attesa dello scoccare della mezzanotte.

Vediamo come organizzare un party dedicato ai bambini.

Scegliere la compagnia giusta

Spesso con i bambini si preferisce trascorrere il capodanno a casa e per i bambini ad un certo punto diventa noioso, soprattutto se sono soli e hanno la compagnia dei soli adulti. Per farli divertire essere circondati da persone della loro età è fondamentale. L’ideale è invitare coppie con bambini o i cuginetti con i quali vedere film o cartoni a tema natalizio. La scelta è ampia basta solo scegliere le loro pellicole preferite e potranno vederli tutti insieme, mentre gli adulti chiacchierano tranquillamente.

Tavola per i bambini

Quando ci sono più bambini, meglio organizzare un tavolo tutto per loro con decorazioni divertenti, come portaposate, piatti e bicchieri in cui Babbo Natale, renne e i pupazzi di neve sono i protagonisti. Realizzati in carta e plastica, sono estremamente sicuri per i bambini e possono essere buttati dopo l’uso. La tavola a misura di bambini li lascerà liberi di muoversi e giocare in compagnia dei loro amichetti.

Giochi da tavola

Il cenone per i bambini diversamente da quello dei grandi ha meno portate, quindi immancabilmente finiscono prima di mangiare. Per non farli annoiare, meglio organizzare il giusto intrattenimento. Tra questi i giochi da tavolo sono la soluzione perfetta. Pensati per i più piccoli li impegneranno in attività divertenti e non si accorgeranno del tempo che trascorre.

Tombola per bambini

La tombola è il gioco irrinunciabile durante le festività natalizie. Mentre la classica può diventare noiosa o complicata per i piccoli, soprattutto se ancora non sanno leggere, potete optare per la versione per i bambini. Realizzata con disegni e i loro personaggi preferiti come quella di topolino, si divertiranno e potranno vincere premi divertenti in compagnia dei loro amichetti.

Dolcetti

Per rendere dolce la serata i dolcetti non possono mancare, cioccolatini, caramelle o deliziosi biscotti di pan di zenzero fatti a mano sono perfetti. Se volete fare una dolce sorpresa ai piccoli, potete metterli all’interno di sacchetti a tema natalizio o in scatole da colorare una volta aperti e gustato il contenuto. Un modo per rendere la serata indimenticabile e tenerli impegnati prima della mezzanotte.

Fuochi d’artificio e lanterne

I fuochi d’artificio sono il tratto distintivo della notte di capodanno. Anche i bambini possono festeggiare il passaggio tra l’anno vecchio e quello nuovo, con le scintille per i più grandicelli o con bustine a forma di Bottiglia sparacoriandoli per bambini. Basta gonfiare con una cannuccia, premere con forza la bustina gonfiata e i coriandoli saranno pronti a colorare la serata di Capodanno. Per rendere ancora più magico il Natale, con la supervisione degli adulti possono lanciare una lanterna ed esprimere un desiderio.

Pigiama party

Passata la mezzanotte molti bambini iniziano ad essere stanchi e a fare i capricci, mentre i grandi preferiscono ancora trascorrere del tempo insieme. La soluzione ideale è quella di organizzare in una stanza letti e brandine. Coperte e plaid non possono mancare e per rendere la serata indimenticabile la padrona di casa può regalare ai piccoli pigiami a tema natalizi. Un regalo pratico che i bambini potranno portare a casa come ricordo della serata.

