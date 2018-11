I migliori regali di Natale per gli amanti della birra

Oltre ad essere un’occasione di incontro tra amici o un momento di relax a fine giornata, la birra è una delle bevande più apprezzate; diversi i tipi e tantissime le qualità, questa bevanda è anche una passione per molti intenditori. Abbiamo pensato di selezionare per voi alcuni oggetti che renderanno felici gli esperti in materia, idee che possono essere dei regali di Natale originali per sorprendere i vostri cari.

Il #Cervezanía Bio Kit fermentazione Birra è il regalo perfetto: permette di avviare direttamente a casa la fermentazione di un’ottima Pilsen Ale, una bionda dall’aroma fruttato. I luppoli di malto belga e tedesco sono biologici, preservando la fertilità del suolo, e la quantità presente nel kit è quella necessaria per produrre 5 litri di birra in 8 semplici passi, senza avere particolari conoscenze in materia. Il kit è dotato di spiegazioni in diverse lingue, tra cui anche l’italiano, e comprende tutta l’attrezzatura necessaria. Sarà una soddisfazione non da poco bere la propria birra fatta in casa!

Questo boccale è un’idea regalo per lasciare di stucco non solo gli amanti della birra ma anche quelli della cultura nordica. Un divertente accessorio per una cena tra amici, che a ritmo di “Skal” riecheggeranno gli antichi discendenti di Odino; inoltre la fattura del vetro è molto spessa, ideale per brindisi allegri.

Un regalo di natale originale questa confezione che contiene 9 specialità di birre tedesche per scoprire le particolarità del luppolo in diverse regioni della Germania. Tanti anche i gusti a partire dai più “popolari” come Weiss e Pils fino ai più particolari. Per i più curiosi del mondo birraiolo, all’interno della confezione è presente un depliant con le informazioni sulla provenienza e i produttori di tutte le varietà regionali.

Produrre la propria birra in casa è davvero soddisfacente, ma mai come il gusto di berla a una temperatura sempre perfetta. Lo Spillatore The Sub è uno dei regali migliori che possiate fare: il design, di Marc Newson, è elegante e moderno ed è disponibile in colori diversi. The Sub, sviluppato da Heineken in collaborazione con Krups permette una spillatura a una temperatura costante di 2° e contiene fino a 2 litri di birra che rimane gustosa anche se contenuta all’interno per due settimane. Facilissimo da montare e da usare, prevede l’utilizzo del bariletto Torp che è possibile trovare anche in alcuni supermercati.

Sia in inverno che in estate bere birra fredda è un obbligo, e sebbene in questa stagione sia più facile, grazie a questo sfizioso oggetto avere in casa una soluzione per bere birra in modo sempre gustoso è possibile. L’asta, dopo 45 minuti in congelatore è pronta per essere usata permettendo di risparmiare anche spazio in congelatore nel caso di feste o cene, con grandi quantità di birra. Il materiale è in acciaio inossidabile 304, certificato dalla FDA, e una volta lavato a mano può essere rimesso in congelatore per successivi utilizzi.