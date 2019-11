I calendari dell'avvento a cui i bambini non potranno resistere

Supereroi, protagonisti di cartoni animati e film sono i personaggi preferiti dei vostri bambini? Se volete allietare l'attesa del Natale e farlo felice ogni giorno con tanti piccoli regali e sorprese, non potete fare a meno del calendario dell'avvento. Dopo avervi presentato i migliori calendari dell'avvento per bambine, non potevamo fare a meno di consigliarvi quelli che di sicuro lasceranno il vostro piccolo senza parole. Vediamo insieme i migliori 5 calendari dell'avvento perfetti per creare l'atmosfera magica del Natale.

1. Lego City

I mattoncini sono da sempre il sogno di ogni bambino, allora come rinunciarci anche nel periodo natalizio? Con questo calendario dell'avvento ogni giorno il vostro piccolo potrà aprire una casellina e scoprire una simpatica sorpresa fino alla notte più magica dell'anno. Snowboarder, nonna, guardie costiere, esploratori della giungla e Babbo Natale sono i personaggi principali della città in miniatura piena di edifici, veicoli e decorazioni. Pronti a costruire insieme al vostro piccolo la città perfetta?

2. Playmobil

Come sarà casa di Babbo Natale e la fabbrica dove prepara i regali per i più piccoli? Con questo calendario dell'avvento potrete finalmente scoprirlo. Ogni giorno dal primo dicembre fino al ventiquattro potrete scoprire slitte, renne e i simpatici aiutanti, per creare il villaggio di Babbo Natale a cui nessun bambino potrà resistere.

3. Topolino

Il topo più simpatico dei cartoni animati compie 90 anni, per festeggiare al meglio il suo compleanno come rinunciare al calendario dell'avvento interamente dedicato al personaggio con i guanti bianchi e i pantaloni gialli? Per rendere divertente e allegre le ore di scuola il calendario dell'avvento è pieno di articoli di cancelleria come, temperino, gomma, penna a sfera estraibile, mini timbro, diversi adesivi da portare sempre con sè.

4. Minions

I simpatici personaggi gialli protagonisti del cartone Cattivissimo me, non possono mancare per creare l'atmosfera natalizia. Per rendere ogni giorno divertente e indimenticabile, come resistere ai regali del calendario? Adesivi, portachiavi, nastro adesivo e accessori per la scuola accompagneranno il vostro piccolo nelle ore scolastiche.

5. Star Wars

Con il fantastico calendario dell'avvento Star Wars i piccoli potranno realizzare un viaggio tra le stelle. Con 24 regali di alta qualità i piccoli Jedis si rallegrano ogni giorno un bellissimo accessorio come gli originali mini nastri Slap Snap, nastri Festival, Lanyard e personaggi 3D.