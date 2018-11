I calendari dell'Avvento da realizzare a mano

Amate la magia di una sorpresa sempre diversa ogni giorno? Con il calendario dell'Avvento potrete regalarvi o regalare un piccolo dono per cominciare con il piede giusto ogni giornata. Se volete stupire la vostra dolce metà o un'amica, potete optare per i calendari dell'Avvento fai da te. Bustine o sacchetti potranno essere riempiti con gli oggetti preferiti, dal make-up, vero must have di stagione, a deliziosi dolcetti, senza dimenticare simpatici gadget. Le idee per realizzare un calendario dell'Avvento unico sono davvero tante, vediamo insieme i modelli perfetti per rendere speciale l'attesa del Natale.

1. Calendario dell'avvento con bustine

Questo kit fai da te contiene tutto il necessario per creare e riempire un calendario dell'Avvento personalizzato. Le 24 bustine total white diventano colorate e divertenti con gli adesivi a tema natalizio. Babbo Natale, la simpatica renna e l'immancabile elfo scandiranno ogni giorno, dal primo al ventiquattro dicembre. Perfetti anche per i bambini potete riempire i sacchetti con golosi dolci e nasconderli per una caccia al tesoro appena svegli e rendere piacevole l'inizio della giornata.

2. Calendario dell'avvento con sacchetti

Tra gli addobbi che non possono mancare in casa per ricreare l'atmosfera natalizia, il calendario dell'avvento è uno di questi. Il set formato da 24 sacchetti in tessuto è perfetto per decorare la camera dei bambini, la cucina o il corridoio. I sacchetti di stoffa si possono appendere con le pinzette di legno e con la cordicella, il tocco finale? I colorati adesivi con i numeri. Grazie alle comode dimensioni ogni bustina di stoffa potrà contenere buoni d'acquisto, mini rossetti o gadget di ogni tipo.

3. Calendario dell'avvento con bicchieri del caffè

Questo splendido set per il calendario dell'Avvento è perfetto per gli amanti del caffè e non solo. Il kit contiene tutto il necessario per personalizzarlo e decorarlo. Dopo aver riempito i bicchieri con gadget, dolci a base di caffè e piccoli oggetti, non vi resta che completarli con il nastro colorato e con gli adesivi con i numeri. Appoggiato su una mensola o vicino alla macchina del caffè, il vostro calendario dell'avvento personalizzato sarà la decorazione immancabile per il periodo prenatalizio.

4. Calendario dell'avvento con renna

Cosa sarebbe Babbo Natale senza la sua slitta trainata dalle simpatiche renne? Se volete realizzare il calendario dell'Avvento da soli, il set fa al caso vostro, i sacchetti di carta marroni possono essere personalizzati e ricreare il divertente volto delle renne. Basta ritagliare dal foglio gli occhi, le corna e i numeri e avrete il calendario dedicato alle renne senza dimenticare Rudolph con il suo naso rosso.

5. Calendario dell' Avvento in legno

Il calendario dell'avvento realizzato in legno porta molta allegria in casa. L'albero di natale, la casetta di marzapane o il trenino, la scelta è davvero ampia. Ogni scatolina può essere riempita singolarmente con oggetti home made, cioccolatini e tanto altro. Gli sportelli con aperture magnetica terranno al sicuro tutti i regali.

