Cesti natalizi tra 20 e 50 euro: bontà e qualità sotto l'albero

Il cesto natalizio 'Gourmet in tavola' è perfetto per chi desidera fare un regalo un po' più importante. Contiene cioccolato Lindt Excellence, caffè aromatico corposo Corsini, Biscotti friabili alla nocciola, pasta fusilloni gli Artigiani della Pasta, olio di oliva al peperoncino Delizie di Riviera, trancio di pancetta al pepe, trancio di tonno Pinne Gialle, focaccia genovese, vino Lambrusco Amabile Cortesole e tanto altro. Il tutto in un elegante baulotto di vimini intrecciato.

Passiamo ad un cesto più grande, il cesto 'Gran Gourmet' disponibile su Amazon che contiene Panettone Balocco incartato a mano, trandio di Parmigiano Reggiano, Lenticchie di montagna, Salama Il Nostrano, Peperoni del Fattore in vasetto, sugo al Parmigiano Reggiano, Spumante Gran Dessert Sant'Orsola, affetta formaggio inox Parmigiano Reggiano, grattugia inox Parmigiano Reggiano, coltellino con manico in legno e originale ricettario Parmigiano Reggiano e tanto altro ancora.

Iniziamo con un cesto che attrae sia per i prodotti che contiene, sia per il suo prezzo conveniente. E' il cesto de 'I sapori italiani' che contiene al suo interno trancio di Parmigiano Reggiano, misto funghi porcini secchi, cotechino cotto al balsamico, salame il Nostrano antica ricetta, le Lenticchie di Altamura, una bottiglia di vino Lambrusco Amabile Cortesole e tanto altro ancora.

Perché non regalare un bel cesto natalizio ad amici e parenti questo Natale? Ricevere un mix di bontà, dolci e salate, da mangiare o da bere, fa sempre piacere, soprattutto se il cesto è ricco di prodotti di qualità . Non solo nelle migliori boutique enogastronomiche o nei più famosi forni e bar della città è possibile reperire dei cesti natalizi di livello, anche online se ne trovano di buoni e il bello è che ti arrivano direttamente a casa.