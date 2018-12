I charms di Pandora da regalare a Natale

Pandora è il brand di gioielli che spopola ormai da un po' di anni, in modo trasversale, tra le donne di tutte le età. Tra i diversi articoli che propone Pandora, da anelli a collane, i bracciali sono il vero marchio di riconoscimento del nome, con i suoi tantissimi charms, i ciondoli con diversi colori e design, per personalizzare il proprio gioiello. A Natale, regalare un ciondolo personalizzato potrà essere l'occasione di scrivere un momento di vita, insieme alle persone che possiedono e amano questo bracciale. Vediamo quindi i più originali, pensati per ogni gusto, disponibili su Amazon. Con l'opzione Prime, anche i ritardatari potranno fare i regali dell'ultimo momento e riceverli in tempi brevi, giusto in tempo per il cenone.

Questo charm è della collezione Esplosione D'Amore. Questo elegante ciondolo, è il regalo adatto per la persona amata: mamma, fidanzata, sorella, moglie e figlia. Nessuna potrà resistere a questo accessorio in ottima finitura, d'argento 925, cristallo rosa e rosso e soprattutto di alta qualità.

Questo è il charm per ricordare un Natale speciale, magari il primo insieme come coppia, come genitori, come amici, o anche solo per le nostre amiche più golose, che non riescono a resistere alle leccornie natalizie.Il charm, d'argento sterling, e zircone trasparente sul rosso, è il gioiellino sfizioso per aggiungere un momento natalizio indimenticabile al proprio bracciale Pandora.

Il bellissimo charm a forma di mondo, è l'ideale per chi ama viaggiare o per chi affronterà una nuova avventura a breve. Un augurio originale, in argento e di ottima finitura, per chi amerebbe decorare il suo bracciale con le sue passioni e interessi, per chi ha sempre la valigia pronta.

Questo ciondolo a forma di cuore con incisa la parola "Mom" è un'idea per festeggiare delle neo-mamme, per chi è in dolce attesa o per le nostre mamme che non rinunciano alla tendenza del brand Pandora. Il dettaglio della lettera centrale a forma di Cuore con zircone, molto elegante, rende il charm davvero speciale. Impossibile sfigurare con un regalo così!

Il charm della linea Hobby & Passioni, è a forma di Tour Eiffel ed è realizzato in argento 925. Un dono adatto a chi è invaghito dalla meravigliosa città di Parigi o per immortalare un viaggio indimenticabile in una delle città più romatinche del mondo. Celebrare questi momenti con un ciondolo delizioso ed originale, avendolo sempre al polso, sembra l'idea perfetta per questo Natale.

