4 cofanetti da bagno sotto i 30€ perfetti da regalare a Natale

Arricchire il momento del bagno con doccia schiuma profumati, saponi naturali e bombe da bagno frizzanti è una scelta perfetta per concedersi un momento di puro relax e prendersi cura di sé stessi e della propria pelle.

E allora perché non regalare questo momento di piacere anche a familiari ed amici? Nel panorama delle idee regalo di Natale più originali ed apprezzate spiccano infatti proprio i cofanetti da bagno, dotati di bagnoschiuma, bombe frizzanti o saponi dalle fragranze profumate e concepiti per offrire veri e propri momenti di piacevole relax. Per aiutarvi nella scelta del cofanetto da bagno perfetto abbiamo quindi selezionato i 4 più interessati, in vendita su Amazon.it e tutti sotto i 30€: scoprili subito!

Il set di Brubaker è il regalo perfetto per le amanti di dolci e relax: tra le forme delle 7 bombe da bagno presenti (Cranberry, Cranberry Dream, Sette peccati, Field of Roses, Sweet Rose e True Love), infatti, troverai una barretta di cioccolato bianco, una mini cheesecake, un cioccolatino rosa glassato e molto altro.

Queste bombe da bagno originali, profumatissime e colorate sono tutte fatte a mano, realizzate con sostanze naturali e vegane e non testate sugli animali. Ottime per rilassarsi e trasformare il bagno in un'oasi wellness, sono confezionate in un'elegante scatola nera e corredate da una candela profumata, perfetta per dare un tocco in più ad un piacevole momento di relax.

Scoprilo su Amazon.it a 24,99€

Questo set da bagno è un'idea regalo completa e profumatissima: all'interno del set, infatti, troverai un gel doccia, una lozione per il corpo, uno scrub per il corpo, 3 petali di fiori di sapone, 1 maglia di spugna e dei sali da bagno, il tutto racchiuso in un elegante cestino in legno.

Tutti i prodotti sono a base di rosa e di buona qualità, la confezione è molto curata e delicata e il cestino può essere riutilizzato, sia come contenitore che come elegante complemento d'arredo.

Scoprilo su Amazon.it a 23,91€

Il set di SatinNaturel si distingue per la confezione elegante e gli ingredienti di altissima qualità: tutte le bombe da bagno, infatti, sono realizzate a mano, contengono solo ingredienti naturali, biologici, vegani e cruelty free e sono prive di OGM e coloranti artificiali. La sinergia tra questi ingredienti, tra cui il burro di karité e il burro di cacao, gli estratti di frutta, gli oli essenziali e i petali di fiori dà vita a prodotti dalle proprietà rilassanti che nutrono la pelle intensamente e regalano una piacevole sensazione di comfort e di cura.

Le bombe da bagno hanno differenti forme e texture e 7 diverse profumazioni naturali, ottenute da oli essenziali ed estratti (Fiori di malva, Arancia e cannella, Lime-Macadamia, Fragole-Fichi e Cioccolato e Rosa nera), per trasformare la tua vasca da bagno in una spa di lusso.

Scoprilo su Amazon.it a 29,99€

Brubaker propone un set profumatissimo, composto da una lozione per il corpo, un gel doccia, un bagnoschiuma, due confezioni di sali da bagno, tre rose profumate per il bagno e una spugna per peeling in nylon, il tutto contenuto all'interno di un graziosissimo armadietto in legno naturale (29x19x7,5 cm).

Dalle fragranze piacevolissimo e dall'effetto idratante, questi prodotti sono l'ideale per coccolare la pelle ed i sensi, mentre il praticissimo armadietto può essere utilizzato come elemento d’arredo o per conservare trucchi e altri piccoli oggetti. Inoltre, questo set è disponibile in 9 diversi colori e fragranze, per ogni tipo di gusto: un regalo davvero perfetto!

Scoprilo su Amazon.it a 19,99€