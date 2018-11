Come decorare la tua tavola a Natale

È vero manca ancora più di un mese a Natale, ma chi di noi non sta già pensando a come decorare il proprio ambiente domestico? Ogni anno, ci ripromettiamo di cambiare le nostre decorazioni ma per mancanza di tempo e di voglia, ci risparmiamo la folla dei negozi e riapriamo le vecchie scatole in cantina con le solite decorazioni.

Se quest’anno vuoi qualcosa di originale e se vuoi stupire i tuoi parenti cambiando le vecchie e solite decorazioni, ti consigliamo alcuni oggetti che potrai acquistare comodamente dal divano (magari sotto una coperta e con in mano una tazza di thè), per stupire i tuoi cari con una tavola deliziosa.

1.Coprisedia con renne di Natale (set da 4)

Sono adorabili i coprisedia di Topanke, con il tradizionale motivo della Renna e un colore neutro che si adatta con tutti i tipi di arredamento. Il coprisedia è in tessuto di feltro stabile e spesso e il motivo è stampato in modo permanente. Sarà difficile non stupire i tuoi ospiti, grandi ma soprattutto piccini. Inoltre può essere uno sfizioso regalo per chi è un amante del Natale e dei suoi teneri accessori.

2. Set di Decorazioni per Bicchieri ​

Per una tavola spiritosa ma originale vi consigliamo queste decorazioni per bicchieri da vino. 20 pezzi di diverse fantasie: il Cappuccio di Babbo Natale, le Piccole Renne e gli Elfi. Oltre ad offrire una garanzia di rimborso sull’articolo, Kompanion assicura la qualità delle decorazioni grazie alla buona fattura del cartoncino. Consiglio: si possono utilizzare anche come segnaposti o come simpatici regalini.

3. Piramide natalizia in legno​

Il design unico di Victor’s Workshop renderà la vostra tavola speciale, garantendo un’atmosfera calorosa grazie alla calda luce al LED (a basso consumo) che porta in un mondo quasi fiabesco. Sembrerà di essere in Lapponia, a cena con Babbo Natale, grazie ai motivi intagliati nel legno. Consiglio: una volta che i vostri cari avranno ammirato la vostra originalità a tavola, potrete spostarla su mensole o scaffali per lasciare quell’alone di luce romantica per tutte le festività. Ideale anche per un regalo, soprattutto per gli amanti di calde baite in montagna.

4. Portaposate di Natale​

Ogni Natale è la stessa storia: come sistemare le posate per stupire i nostri ospiti? Al centro del piatto, in alto rispetto al piatto? I portaposate di JNCH risolvono i nostri dilemmi in modo spiritoso ma curato; sono in tessuto e lana e donano un’atmosfera calda e anche fantasiosa per i più piccoli. Consiglio: alla fine del cenone o del pranzo, riempite i sacchetti di caramelle per lasciare un dolce ricordo a figli e nipoti.

5. Campane di vetro con base in bamboo​

Eleganza. È il primo pensiero che suscitano queste deliziose campane in vetro. Utili sia come centro tavola che come oggetto d’arredo, le campane doneranno lo spirito natalizio alla vostra casa, in modo delicato e senza tralasciare il design. Le campane contengono due fili di 20 Micro LED a Luce Bianca Calda, che rendono l’oggetto una decorazione luminosa, ma possono prestarsi ad essere riempite con fiori o candele, o quello che più ci piace per personalizzare secondo il nostro gusto la tavola natalizia.

