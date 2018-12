5 idee 'fashion' per impacchettare i regali di Natale

Se andare in giro per negozi a cercare i regali di Natale vi piace (stress e file interminabili a parte), ma fare i pacchetti è qualcosa che proprio non sopportate, soprattutto perché con la carta da regalo, le forbici e le coccarde siete davvero delle frane, niente panico. Con la moda ve la cavate? Avete una naturale predilezione per tutto ciò che è trendy? Bene, il gioco è fatto.

Ecco alcune idee per pacchetti di Natale originali (e, ovviamente, super trendy!):

1. Carta da pacchi e nastri a tema

Comprate la carta da pacchi, quella marroncina che, di solito, viene utilizzata per le spedizioni postali ma che è sempre più di moda anche per impachettare regali. Ecco, a Natale non c'è niente di meglio di quella carta che copre i difetti, che è abbastanza resistente e che dà un effetto semplice ma non per questo grossolano al tuo presente. Per rendere il tuo pacco ancora più trendy, dopo averlo incartato con la carta da pacchi, aggiungi un nastro a tema natalizio sui toni del rosso, del verde, dell'oro, del bianco. Spulcia tra i nastri che hai in casa: questa è l'occasione giusta per riciclare!

2. Carta stropicciata e porporina

Aprite l'armadio a muro, il soppalco, andate in soffitta e cercate tra le vecchie carte da regalo stropicciate una che vi piace abbastanza (meglio se a tinta unita). Prendetela così com'è, stendetela leggermente con le mani ma senza eliminare del tutto l'effetto stropicciato. Incartate il vostro pacco. Ora spargete la carta con una porporina (anche quella per gli occhi o per i capelli è perfetta) e completate il pacchetto natalizio con un bel nastro, con un bastoncino di cannella, anice stellato, fette di arancia essiccata e - se l'idea vi piace - con uno spruzzo di profumo.

3. Una vecchia sciarpa

Prendete una vecchia sciarpa (non troppo spessa) o una pashmina che non utilizzate più ma che ha, comunque, un bel tessuto. Avvolgeteci il regalo, girate e rigirate la sciarpa fino a coprire tutta la superficie del pacco e chiudete con un bel nodo. Potrete incastrare sotto a quest'ultimo un ramoscello di pino, delle foglie di agrifoglio, completando con un tocco natalizio il pacchetto super creativo.

4. Una busta di pane/farina

Se avete una vecchia busta di pane o di farina in casa (di grandi dimensioni, un metro circa di altezza), pulitela bene e sfruttatela per riporci il vostro regalo. Basterà chiudere la busta con uno spago, aggiungere un biglietto 'rustico' e il vostro pacco sarà davvero speciale.

5. Una scatola grezza

Prendete una scatola grezza, color marrone (lo stesso della carta da pacchi), inserite all'interno il vostro regalo. Chiudete il coperchio e decorate con nastri di raso o di velluto, bottoni o con altro materiale fashion da riciclo che conservate da anni in casa. Il vostro pacco sarà unico, oltre che al 100 per cento homemade.