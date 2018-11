Come illuminare la tua casa per Natale

Non è mai troppo presto per cominciare a pensare alle decorazioni giuste per Natale. Con il rischio di sembrare nostra madre e con la gioia di tornare bambino, tutti vogliamo rendere la nostra casa pronta per accogliere Babbo Natale. O almeno i meno cinici.

Se non sei ancora diventato il Grinch, che alla sola vista di luci e colori maledice questo periodo, ti consigliamo alcune idee per illuminare e riscaldare la tua casa. Diversi spunti per i più sobri e per i più kitsch per arrivare preparati al mese di dicembre.

1.Luci Pupazzo di neve

Queste luci natalizie sono perfette sia per decorare l’Albero di Natale sia per illuminare l’interno della casa o un giardino. Le singole luci sono collegate tra loro con un filo, utile per muoverle e posizionarle come più ci piace. Inoltre sono alimentate a batteria e hanno la caratteristica di avere luci a LED. Piccolo difetto: le luci a led non sono sostituibili. Grande pregio: sono sicure e a bassa tensione, ideali per l’utilizzo domestico e quotidiano.

Euro 16,99. Scopri di più su Amazon

2.Luci di vaso, bianco caldo

Il barattolo lanterna di Solar Mason è un delizioso oggetto di design che contiene 20 LED su filo di rame in modo da modificarlo a seconda della forma che più ci piace. L’atmosfera natalizia oltre che calda sarà anche ecologica: infatti ogni coperchio della lampada è costruito con una batteria ricaricabile che necessita di 5-8 ore per essere completamente carica al sole. Inoltre l’illuminazione dura fino a 10 ore. Questa luce in barattolo sarà deliziosa sia all’interno della casa che sui rami del vostro Albero di Natale, senza dimenticare l’utilizzo ottimale che può avere per l’esterno: è impermeabile e resistente all’uso.

Euro 10,99 Scopri di più su Amazon

3.Tenda luminosa

Pensata per chi vuole fare le cose in grande, la tenda luminosa Fenvella, è la decorazione che renderà l’ambiente eccentrico ma caldo, originale ma romantico. Le 300 luci a cascata misurano 3 metri e sono dotate di telecomando wireless, con il quale si sceglie l’effetto luminoso che si preferisce. Anche queste in filo di rame di alta qualità e sottilissimo, permettono un risparmio energetico sicuro: quando la tensione supera il valore standard viene interrotta l’illuminazione. Per chi cerca qualcosa di diverso per le festività, con il vantaggio di essere riutilizzate in qualche altra occasione. Punto di forza: certificate IP65, resistenti all'umidità.

Euro 20,95 Scopri di più su Amazon

4.Luci a corda in Casa in legno bianco

Le lucine di Itart sono inserite in una caratteristica casa bianca che, con il tradizionale design a forma di renna, rende l’ambiente o il nostro Albero di Natale delizioso anche a luci spente. Le luci a LED sono alimentate a batteria e possiedono una bassa tensione, pensate quindi per un utilizzo quotidiano. Queste adorabili casette, super originali, daranno quel tocco fiabesco al vostro arredamento natalizio.

Euro 14,99 Scopri di più su Amazon

5.Luci Di Stringa LED

“È già Natale”. Le luci calde di stringa Freall sono pensate per rendere l’ambiente romantico. Le luci sono attivabili in tre modaliyà (Flash, Smooth e Strobe) e regolabili con 10 livelli di luminosità. Sono modellabili, grazie al morbido filo, e permettono di avvolgere il proprio Albero di Natale o di decorare le pareti. Consiglio: si possono fissare le luci applicando dei chiodini al filo, in modo da sbizzarrirci e dargli la forma che preferiamo, che alimenti di più il nostro spirito natalizio.

Euro 25,99 Scopri di più su Amazon

