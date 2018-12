Le migliori cuffie audio da regalare a Natale

Siete alla ricerca di cuffie audio da acquistare o regalare per Natale? Ecco allora una breve rassegna dei prodotti più interessanti attualmente presenti sul mercato. Modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche, da soluzioni low cost destinate a chi ha un budget ridotto a raffinate soluzioni per audiofili. Modelli realizzati da noti marchi come Apple, Sennheiser e Sony.

Al vertice della nostra classifica troviamo le famose AirPods di Apple; auricolari in ear totalmente privi di fili, dotati di una pratica custodia con batteria integrata. Prodotti dall’audio cristallino e dalla lunga autonomia (5 ore circa).

Ordina qui le Apple Airpods

Sul secondo gradino del podio troviamo le raffinate Sennheiser Momentum 2.0. Si tratta di cuffie on-ear wireless con Bluetooth 4.0, dotate di archetto pieghevole e soffici cuscinetti in Alcantara. Un modello dalle elevate prestazioni audio, dotato inoltre di microfono.

Ordina qui le Sennheiser Momentum 2.0

Nella nostra rassegna troviamo anche le Sony MDR-XB950AP. Cuffie che si distinguono per i bassi potenti e corposi ed un’ampia risposta in frequenza compresa tra 3 Hz e 28 kHz. Un modello facilmente trasportabile grazie al design pieghevole, dotato di microfono e struttura in alluminio.

Ordina qui le Sony MDR-XB950AP

Le Aukey Latitude Lite sono le cuffie ideali per chi ha un budget ridotto. Si tratta di auricolari in ear Bluetooth 4.1, resistenti a liquidi, pioggia e sudore. Queste cuffie vantano inoltre un’elevata autonomia che arriva fino a 8 ore ed un buon isolamento acustico.

Ordina qui le Aukey Latitude Lite

La nostra rassegna si conclude con le Arbily y7; auricolari totalmente senza fili dall’interessante rapporto qualità/prezzo, piccoli e leggeri, dotati di una pratica custodia di ricarica. Cuffie che vantano inoltre un sistema di controllo touch e il Bluetooth 5.0 con un raggio d’azione fino a 15 metri.

Ordina qui le Arbily y7