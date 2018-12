5 idee per rendere l’albero originale

Volete dare un tocco di originalità al vostro albero di natale? Decorati nel modo giusto possono essere resi unici con tantissimi addobbi diversi: dalle pigne decorate, alle foto di famiglia, fino alle decorazioni in 3D. Le idee da cui prendere spunto per renderli particolari e originali, sono davvero tante. Siete pronti a scoprire le decorazioni più divertenti? Ecco le idee più belle per un albero di natale unico.

1. Pigne

Le palline non sono l’unico modo per addobbare l’albero. Se vogliamo renderlo originale cosa c’è di meglio delle pigne? La decorazione con la vernice bianca sulle punte, ricorda la neve che cade per un perfetto effetto natalizio. Basta aggiungere un nastro rosso e diventeranno delle decorazioni dal sicuro impatto scenografico.



2. Decorazioni di stoffa

L’adorabile design a tema natalizio è irresistibile. Le morbide decorazioni a forma di guanto, stella, cuore e calza di Natale sono perfette per creare un albero unico e diverso dal solito. Il verde e il rosso richiamano i colori tipici di questo periodo, impossibile non appenderli in qualsiasi punto della casa e creare un’atmosfera avvolgente.



3. Decorazioni in legno 3D

Per un albero di natale ecologico e green potete pensare di abbellirlo con delle decorazioni in legno. Per gli amanti degli ambienti che richiamano la natura gli addobbi in legno 3D sono la scelta perfetta e d’impatto. Babbo Natale, il pupazzo di neve e la renna saranno i protagonisti dell’albero.



4. Palline con fotografia

Se amate la fotografia e i ricordi, per avere i ritratti dei vostri cari sempre con voi, una bella idea potrebbe essere quella di realizzare delle decorazioni con foto. Basta scegliere quelle preferite e metterle all’interno delle palline per poi appenderle all’albero. Un’idea semplice e bella al tempo stesso.

5. Bottigliette con sabbia

Gli alberi di natale non sono mai abbastanza in casa. Se non avete molto spazio potete optare con le mini bottiglie trasparenti. Basta riempirle con la sabbia colorata e avrete una decorazione unica e multicolor per rendere allegro e divertente l’albero di natale.