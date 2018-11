Come realizzare in casa decorazioni natalizie uniche e divertenti

Natale è il periodo dell'anno in cui possiamo decorare liberamente casa con colori, luci e addobbi per ricreare quell'atmosfera unica che contraddistingue il periodo natalizio. In commercio possiamo trovare tante soluzioni sia eleganti che di tendenza, ma realizzarle tutte da soli o in compagnia di amici e dei propri bambini non ha prezzo. Se abbiamo paura di fare disastri o avere un risultato pessimo, niente paura i kit per realizzare le decorazioni fai da te sono la soluzione ideale. Vediamo insieme i migliori set per realizzare addobbi fatti a mano e aiutarci ad avere un risultato fantastico!

1. Kit stencil natalizi

Biglietti d'auguri, decorazione sulla finestra o a parete saranno perfetti con questi stencil a tema natalizio. Il set in silicone morbido composto da sei soggetti può essere usato sia da grandi che da piccini. Con il pennello e con i colori premiscelati inclusi ogni disegno sarà una vera e propria opera d'arte. Se volete rendere unico ogni regalo, gli stampini con Babbo Natale, la renna o il pupazzo di neve sono ideali per decorare la carta da regalo e stupire i nostri amici o parenti.

2. Kit palline natalizie

L'albero di natale non può dirsi completo senza le palline. In commercio ci sono molti modelli di colori e dimensioni diverse, ma se volete un risultato unico, il set per creare le palline fai da te è la soluzione che cercate. Le sei palline possono essere decorate insieme ai più piccoli e creare simpatici personaggi usando dettagli in feltro, piedini e occhi mobili, facili da applicare grazie all'adesivo incluso nel kit.

3. Kit albero di natale

L'addobbo di natale per eccellenza è l'albero. Grande o piccolo non può mancare nelle case per avere la giusta atmosfera natalizia. Se vogliamo un albero diverso dagli altri e costruirlo insieme ai piccoli di casa, come rinunciare a questo kit? Il set formato da simpatiche decorazioni in feltro consentirà di passare del tempo prezioso in compagnia dei bambini e sviluppare le abilità grafiche e la coordinazione dei più piccoli.

4. Kit decorazioni albero

Oltre alle palline, l'albero di natale non può dirsi completo senza le altre decorazioni. Fiocchi, luci e addobbi non sono mai abbastanza, e gli spunti sono davvero tanti. Per avere un risultato unico non potete rinunciare alle decorazioni in legno. Per dargli un tocco in più e avere un addobbo home made degno dei migliori designer oltre a colorarle, potete decorarle con un ricamo a punto croce.

5. Kit candele

Volete un'atmosfera magica e un ambiente soffuso? Le candele solo la scelta perfetta, ancora meglio se sono a tema natalizio. Perchè comprare quelle già fatte quando potete realizzarle completamente da soli? Con il set composto da blocchi di cera modellabili con le mani potrete realizzare la vostra candela preferita e creare un'atmosfera calda e accogliente.