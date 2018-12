Natale 2018: i migliori regali per la casa domotica

I dispositivi domotici sono gadget tecnologici sempre più diffusi e apprezzati dal mercato; prodotti in grado di semplificare la gestione della nostra abitazione ed utili al controllo di luci, riscaldamento, elettrodomestici e molto altro, tramite la nostra voce o lo smartphone.

Prodotti di cui ultimamente si parla tantissimo, ottimi come idee regalo per questo Natale.

Amazon Echo Plus è un innovativo speaker intelligente che ospita l’avanzato assistente virtuale Alexa. Un altoparlante dalle buone prestazioni audio che integra la piattaforma domotica Zigbee, utile al controllo delle lampadine smart realizzate ad esempio da Philips e da IKEA.

Ordina qui Amazon Echo Plus

La Bose 500 è una raffinata soundbar utile a migliorare in modo sensibile l’audio della nostra TV. Un prodotto di fascia alta che integra WiFi, Bluetooth e l'assistente virtuale Alexa.

Ordina qui Bose 500

Nella nostra rassegna troviamo anche un completo kit che consente di rendere intelligente il sistema di illuminazione della nostra casa. Kit realizzato da Philips e formato da 3 lampadine smart, hub per il collegamento ad Internet/smartphone e telecomando-interruttore wireless.

Ordina qui Philips Hue White Ambiance Starter Kit

Da Netatmo arriva un avanzato dispositivo dal look raffinato, sviluppato per tenere sotto controllo la qualità dell'ambiente domestico; un prodotto controllabile da smartphone ed in grado di monitorare la qualità dell’aria, utile per prevenire la formazione di muffe e per chi soffre di asma.

Ordina qui Netatmo Healthy Home Coach

La nostra rassegna si conclude con il robot Aspirapolvere iRobot Roomba e5154; un prodotto ad alte prestazioni controllabile con lo smartphone via Wifi e presto anche tramite la voce, grazie alla compatibilità con l’assistente virtuale Alexa.

Ordina qui iRobot Roomba e5154