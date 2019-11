Le ghirlande natalizie per decorare casa e creare la giusta atmosfera

Quando arriva il periodo natalizio le quattro mura diventano la tela perfetta per dare libero sfogo alla nostra creatività. Alberi, luci e addobbi non sono mai abbastanza per accogliere gli ospiti e fargli respirare la magica atmosfera del Natale.

Se vogliamo dare un tocco di romanticismo alla nostra abitazione come rinunciare alla ghirlanda? La decorazione che per anni campeggiava sulla porta ora entra in casa e arricchisce camere, corridoi e cucine. Vediamo insieme i migliori modelli per non sbagliare e avere la casa addobbata a regola d'arte.

Ghirlanda con Led

Le parole d'ordine durante il periodo natalizio sono luce, palline e scintillio questa ghirlanda le racchiude tutte. La classica decorazione per esterno diventa un perfetto punto luminoso sulla porta grazie alle luci a led inserite al suo interno. Il filo con le lampadine ricopre tutta la lunghezza della ghirlanda diffondendo una luce chiara e calda grazie. Basta inserire due batterie e avrete casa illuminata. Le palline colorate, lucide e opache, completano il simbolo più romantico del natale, perfetto da appendere anche in casa o da sistemare su un mobile.

Pro. La ghirlanda bella ed elgante, ha il filo del led trasparente, così da mimetizzarsi.

Contro. L'illuminazione non è molto accesa.

Ordina qui la tua ghirlanda con Led

Ghirlanda festone

A Natale è ammesso decorare ogni ambiente della casa, quindi perchè limitarci a posizionare la ghirlanda solo sulla porta? Il modello a festone, diverso dal classico cerchio, è ideale per ricoprire tutta la superfice dell'arco d'ingresso o la ringhiera delle scale. Lungo 270 centimetri, è perfetto per coprire ampi spazi. Ricco di pigne può essere personalizzato con luci, fiocchi o simpatiche decorazioni, per avere un addobbo unico e di tendenza.

Pro. I rami sono folti e possono essere sistemati in base alle nostre esigenze.

Contro. È un po' rigida.

Ordina qui la tua ghirlanda festone

Ghirlanda con pigne e bacche

Rosso e oro sono i colori must have del Natale, ogni ghirlanda che si rispetti non può fare a meno di queste due tinte. Il modello caratterizzato dal vivace rosso delle bacche è arricchito da luci a led bianche calde, che creano un fantastico effetto scintillante grazie ad alcuni elementi glitterati. Volete dare un tocco innovativo alla vostra tavola? Basta abbinare la decorazione ad una candela e la ghirlanda diventa un elegante centrotavola.

Pro. La ghirlanda è grande e folta.

Contro. le luci sono un po' deboli.

Ordina qui la tua ghirlanda con pigne e bacche

Ghirlanda con pupazzi

Se non amate le classiche decorazioni questa ghirlanda fa al caso vostro. Pigne e fiocchi vengono sostituiti da simpatici peluches. Disponibile in due versioni, con i pupazzi di neve o con l'immancabile Babbo Natale accompagnato dall'inseparabile renna Rudolph, la ghirlanda farà felice sia grandi che piccini. Realizzata in tessuto non tessuto e in rattan la corona di natale è composta da materiale non tossico e durevole nel tempo. Perfetta sulla porta d'ingresso, può essere posizionata anche all'interno della camera dei bambini.

Pro. Simpatica e originale.

Contro. L'intrecci marroncino emerge dal fondo.

Ordina qui la tua ghirlanda con pupazzi

Ghirlanda con scritta

Per accogliere i vostri amici o parenti e catapultarli nell'atmosfera natalizia che regna nella vostra casa, non c'è niente di meglio che la ghirlanda con la scritta "Merry Christmas". Gli amanti dello stile classico non potranno resistere e si faranno conquistare dal fiocco rosso e dalla stella di Natale impreziosite da inserti color oro. Realizzata in materiali resistenti può essere messa sia all'esterno per impreziosire la porta, sia all'interno per rendere importante un mobile o un angolo della stanza.

Pro. Bella e ricca di elementi.

Contro. Manca il gancio per appenderla.

Ordina qui la tua ghirlanda con scritta

Ghirlanda in vimini

Per chi ama il fai da te e vuole regalare un tocco personale ad ogni decorazione natalizia, questa ghirlanda è la scelta ideale. Il modello in vimini è essenziale pronta ad essere arricchita con fiocchi, palline, luci tutti nei colori tipici del Natale. Il modello versatile, può essere usato in qualsiasi periodo dell'anno, basta cambiare lo stile delle decorazioni e in un attimo avrete un nuovo addobbo pronto ad impreziosire il vostro appartamento.

Pro. Versatile e realizzata in materiale di qualità.

Contro. Per alcuni clienti è troppo grande.

Ordina qui la tua ghirlanda in vimini