3 giochi di società per le serate natalizie

L’inizio del mese verde, rosso e oro per eccellenza ha inizio, così come tutta la preparazione che lo riguarda, per rendere le vacanze di Natale un momento allegro e rilassante da passare in famiglia e con gli amici. Pensare ai regali è importante tanto quanto decorare la propria casa, ma non bisogna dimenticare di curare anche i momenti tra un pasto e l’altro, che si sa, molti amano trascorrere giocando.

Accanto alla tombola natalizia e alle classiche carte, non possono mancare dei giochi di società per far divertire anche i più piccoli. Per rendere le feste davvero spassose, vi consigliamo i 3 migliori in offerta su Amazon, scontati fino al 40%. Cominciate a scegliere i vostri compagni di squadra, si comincia!

1.Taboo

Taboo è il gioco delle parole vietate: scopo del gioco è suggerire una parola ai propri compagni di squadra nel tempo consentito dalla clessidra, ma facendo attenzione a non usare neppure una delle 5 parole taboo, pena l’eliminazione della carta. La nuova versione del 2018 contiene carte aggiornate con nuove parole, per non lasciare scampo anche ai più accaniti giocatori. Taboo, il gioco delle affinità per definizione, propone la novità del Dado "Del destino": questo permette di smuovere il gioco con diverse opzioni tra cui il “tempo doppio” e la “statua di sale”. Ottimo punto a favore: il prezzo, molto basso rispetto alle versioni precedenti, a 14,99 euro in offerta su Amazon.

2. Twister

Questo gioco di abilità torna in una versione rinnovata, per contorcersi in una sfida divertentissima. Lo scopo di Twister è rimanere l’ultimo giocatore in equilibrio sul tabellone, dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati. Mentre 2 o più persone giocano, un’altra persona sarà l’arbitro per far ruotare la freccia girevole ed eseguire la mossa indicata. Da evitare le pose a testa in giù dopo il cenone di Natale e la nonna in squadra. L'offerta su Amazon è da non perdere, a 14,90 euro.

3.Indovina Chi

Il classico gioco, per indovinare le identità misteriose, torna in una versione molto a fedele alle prime che molti di voi avranno avuto da bambini. Ha il cappello? Ha gli occhiali? Con le classiche domande che risuonano di nostalgia nelle vostre orecchie, potrete riavere il gioco in una versione in super offerta, a 12,90 euro, per farlo scoprire ai più piccoli e farli divertire durante le feste.

