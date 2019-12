Fai brillare il tuo Prosecco con i glitter di Pop a Ball

Dall'Inghilterra arrivano due novità super luminose e glam: i glitter per il Prosecco e le Bubbles aromatizzate.

L’azienda inglese Pop a Ball ha infatti lanciato sul mercato dei glitter dorati, arricchiti da cuori in oro edibile, da aggiungere ai flûte di Prosecco per trasformarlo in per una bevanda scintillante, perfetta per stupire gli ospiti nelle serate di festa. Ma non è tutto: infatti, oltre al rosa scintillante, questi glitter aggiungeranno alla tua bevanda un delicato aroma di lampone.

Oltre allo Shimmer, Pop a Ball ha lanciato anche la linea di “Balls”, piccole bolle commestibili, da aggiungere sia al Prosecco che ai cocktails: una volta bevute insieme alla bevanda, queste palline scoppieranno in bocca, rilasciando il loro aroma fruttato.

Per dare una nota glam e scintillate alle tue serate di festa puoi provare il duo PopaBall/Shimmer, composto dai glitter Rose Gold e da due confezioni di Balls, una alla pesca e una alla fragola; perfetto per rendere rosa, effervescente e colorato il tuo calice per il brindisi, con questo duo darai anche un tocco di note fruttate alle tue bevande.

