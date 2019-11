Come decorare l’Albero di Natale in base allo stile

Ogni anno arriva il momento di fare l’albero di Natale, l’addobbo principale di ogni casa, dovrà attirare l’attenzione dei nostri ospiti, ma soprattutto essere in linea con i nostri gusti.

In salotto o nel corridoio ogni albero di Natale deve essere in armonia con il look della stanza. In alcuni casi possiamo decidere di addobbarlo in modo del tutto diverso per creare un piacevole contrasto.

Se amate cambiare e sperimentare sempre nuovi stili, ma avete bisogno di qualche piccolo suggerimento, ecco alcune idee per realizzare un albero di tendenza.

Suggerimenti per l'albero di Natale elegante

Per avere un effetto elegante e raffinato è importante scegliere con attenzione i colori e i materiali.

Il tipo di albero ha un ruolo centrale, quello ideale è il modello innevato, per ricreare la magia dell’inverno.

Per ottenere un effetto davvero chic i materiali, come i colori, sono importantissimi. Meglio optare per una scelta monocromatica, la tendenza più diffusa è quella di usare il bianco per riprendere i classici paesaggi invernali, accostati a materiali trasparenti.

Le palline in vetro sono un must have, per avere un effetto davvero elegante e scintillante potete scegliere quelle con i glitter sui toni del grigio o con deliziosi disegni sulla superficie. Tonde a goccia o di altre forme regaleranno un effetto movimentato e mai banale.

Altro elemento di tendenza sono i fiori, sempre sui toni del bianco o del rosa antico. A clip, ma anche con il gambo da incastrare tra i rami, regalerete all'albero un tocco davvero raffinato, complice anche il puntale in stile minimal.

Tra gli elementi dell'albero, anche le luci hanno un ruolo fondamentale, negli ultimi anni si sono diffuse sempre più quelle sui toni del bianco freddo, abbinate con le palline trasparenti regaleranno un gioco di luci di sicuro effetto.

Scopri dove acquistare l’albero innevato, le palline di vetro, le palline con glitter, le palline a goccia, i fiori, le luci bianco freddo, puntale

Idee albero di Natale Shabby Chic

Seguite le ultime tendenza in fatto di design? Allora il vostro albero di Natale non può che essere Shabby Chic. Se avete molto spazio e volete rispettare tutte le caratteristiche dello stile più in voga, l'albero da acquistare è quello grande e ricco di rami. Perfetto per ricreare la classica atmosfera natalizia. Se non avete sufficiente spazio potete sceglierne anche uno normale.

Le decorazioni preferite per questa tendenza romantica ed elegante sono senza dubbio i fiori, poi se sono a tema natalizio ancora meglio. Sui toni del panna, bianco e crema regaleranno un aspetto vintage al vostro albero.

Per completare la decorazione le palline non possono mancare. Se amate il fai da te, allora potete optare per quelle in polistirolo da decorare con nastri di iuta, o dettagli in oro, rosa e beige. Un tocco in più può essere regalato da pendenti in legno, vimini o in pizzo.

Lo shabby è uno stile delicato e questa sensazione deve essere diffusa anche attraverso le luci. Le migliori sono quelle calde, ma per un effetto irresistibile le potete alternare a quelle fredde o rame.

L'unica regola da seguire, anche per quanto riguarda il puntale, è quella di dosare bene le decorazioni, perchè per un effetto elegante Less is more!

Scopri dove acquistare l’albero di natale grande, i fiori, palline di polistirolo, nastro in iuta, addobbi in legno, in vimini, in pizzo, luci calde, luci rame, puntale

Idee per addobbare l’albero di Natale in stile nordico

Se amate lo stile essenziale e semplice come quello scandinavo, l'albero di natale deve avere le stesse caratteristiche.

Per rispettare in pieno le tendenze di questo stile, l'albero deve essere quello vero, ma se volete una soluzione più pratica potete scegliere quello artificiale, dall'effetto realistico.

Palline dai colori freddi come il bianco ghiaccio o il grigio si sposano bene a tinte meno accese come il blu, per addolcire un po' l'effetto ice!

Anche se questa tendenza è minimal, l'albero non deve essere privo delle giuste decorazioni, quindi potete completarlo con stelle, fiocchi di neve o cuori, in stoffa e vimini sui toni del bianco. Per rendere l'effetto meno freddo potete aggiungere le classiche pigne spruzzate di bianco, o bacche tenute insieme da fiocchetti.

Per quanto riguarda l'illuminazione, per dare comunque un senso di calore potete alternare catene luminose sui toni freddi a quelle con luce calda che faranno risaltare il puntale in blu con disegni bianchi a contrasto.

Scopri dove acquistare l’albero di natale vero, albero di natale real touch, palline bianche, grigie, blu, fiocchi di neve, cuori di stoffa, stelle vimini, pigne, puntale

Albero di natale classico

Chi non rinuncia alla tradizione non può fare a meno dell’albero di Natale classico. Il modello è quello grande e folto.

Le palline sono immancabili e per rispettare in pieno lo stile, meglio giocare con i colori intramontabili: rosso, argento e oro, sono le tinte must have. Per completarlo potete usare dei fiori su toni del rosso, gli immancabili fiocchi con fantasia scozzese e i classici capelli d’angelo.

Per le luci potete puntare su quelle colorate, che daranno un tocco retrò al vostro albero di Natale, ma anche quelle bianche calde regaleranno lo stesso effetto.

Il tocco finale? Il puntale sulle tinte oro come vuole la tradizione!

Scopri dove acquistare l’albero di Natale classico, palline rosse, argento, oro, fiocchi, fiori, capelli d’angelo, luci colorate, puntale