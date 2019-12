6 regali di Natale originali e divertenti sotto i 21€

L'ironia è il sale della vita, tanto è vero che ridere e scherzare con i propri amici fa bene alla salute, ci aiuta a socializzare, a smaltire lo stress e a migliorare l'umore.

Regalare una risata può essere un ottima idea per Natale, ma riuscire a trovare il regalo giusto per coloro a cui vogliamo bene è sempre un’impresa difficile, e riuscire a farli sorridere lo è ancora di più. Per questo, abbiamo selezionato 6 diverse idee regalo originali e divertenti, perfette per stupire i tuoi amici e regalare un sorriso alle persone davvero importanti.

Perfetto per persone con forte senso dell'umorismo, lo zerbino di Relaxdays si caratterizza per la scritta nera in grassetto "Oh no, not you again"(Oh no, non di nuovo tu). Dal design moderno e impertinente questo zerbino (40 x 60 cm) è realizzato in fibre di cocco, un materiale naturale rinnovabile che lo rende robusto, resistente e anche ecologico, ed è dotato di fondo in gomma antiscivolo in PVC

Scoprilo su Amazon.it a 16,33€

La t-shirt di Ann Arbor è l'idea regalo perfetta per tutti gli appassionati di video games e giochi online. La divertente stampa "I paused my game to be here" (ho messo il gioco in pausa per essere qui) è disegnata e realizzata in serigrafia con inchiostro atossico da illustratori e tipografi professionisti di Detroit, mentre la maglietta è in 90% cotone, morbido e resistente, ha una vestibilità leggermente aderente e risulta comoda e confortevole.

Scoprila su Amazon.it a 13,99€

Il bicchiere marcato Vinaka è un'idea regalo divertente, perfetta per gli amanti del vino (ma anche di qualunque altra bevanda) che potranno decidere quanto bere in base alla qualità della giornata appena trascorsa (3 livelli indicati dalle scritte "buona giornata", "cattiva giornata" e "non chiedere neanche"). Il bicchiere è realizzato in acrilico tritan infrangibile e senza BPA, ha una capacità di 473 ml e viene spedito in una confezione regalo; inoltre, è coperto da una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Scoprilo su Amazon.it a 16,90€

Idea regalo perfetta per donne ironiche e amanti del vino, quello di Funcube è un un set rosa e femminile ma, al tempo stesso, divertente. Di qualità e completo, questo kit è composto da una tazza termica color rosa metallizzato con cannuccia, un apri bottiglie a forma di chiave antica ed un paio di morbidissimi calzini con la scritta "If You Can Read This, Bring Me Some Wine" (Se riesci a leggere, portami del vino) e confezionati a forma di cupcake. La tazza termica, come anche la cannuccia e il coperchio, è realizzata in acciaio inox privo di BPA per uso alimentare con doppio strato di isolamento, e mantiene le bevande calde per oltre 3 ore e fredde per oltre 9 ore.

Scoprilo su Amazon.it a 19,99€

Questa è l'idea regalo definitiva per tutti coloro che passano ore a cercare chiavi, portafoglio e oggetti vari, senza avere idea di dove siano; il localizzatore di Aoguerbe, infatti, è dotato di un telecomando trasmettitore e 4 ricevitori, che possono essere applicati a tutti gli oggetti dalla facile sparizione, come chiavi, telecomandi, portafogli, occhiali, ecc..

Una volta applicati i ricevitori agli oggetti, basterà premere il pulsante del colore corrispondente sul telecomando trasmettitore, così da attivare l'allarme sonoro e luminoso che vi guiderà fino all'oggetto cercato. Il telecomando, inoltre, è dotato di una torcia led, che lo rende comodo da usare anche al buio, di 4 grandi tasti colorati (corrispondenti ai 4 ricevitori colorati) e di una base cui può essere comodamente poggiato. La gamma di trasmissione del ricevitore è di 30 metri dentro casa e di 40 metri all'aperto, l'allarme ha un livello sonoro di 75-80 db e il telecomando necessita di 2 batterie AAA, 1.5V (non incluse nella confezione).

Scoprilo su Amazon.it a 20,99€