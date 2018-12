L’intimo da indossare a Natale per far impazzire il tuo lui

La tradizione vuole che a Capodanno si indossi l’intimo rosso perché porta fortuna, ma a Natale non c’è una regola precisa e puoi sbizzarrirti con capi di underwear rossi, ma anche neri, oro, verdi. L’importante è che siano sexy se vuoi davvero fare impazzire il partner.

Puoi optare per slip e reggiseno, ma giocare anche con babydoll, corpetti, bralette trasparenti e tanto altro ancora. Ecco, di seguito, 5 completi intimi da indossare a Natale per fare felice il tuo lui:

1. Intimo sexy ‘Babbo Natale’

Se vuoi trasformarti in una sexy ‘babba Natale’ per il partner, puoi optare per la lingerie sensuale di feiXIANG, rossa con tanto di marabù bianco. Un completo intimo composto da reggiseno push up e slip, entrambi di pizzo rosso con marabù bianco a rifinire.

2. Body di pizzo nero

Per fargli davvero perdere la testa, puoi anche indossare il body di pizzo nero Homebaby. Un capo super sensuale, con scollo profondissimo sul seno e fino all’ombelico, aperto sui fianchi e sulla schiena.

3. Bralette e slip in pizzo

Un completo intimo che lascerà senza fiato il partner è quello Heekpek, composto da bralette e slip in pizzo. Effetto vedo non vedo, questo completo è disponibile in bianco e i nero.

4. Body rosso in pizzo

Con un body di pizzo rosso non si sbaglia mai. Il rosso evoca la sensualità, il pizzo altrettanto e si tratta di un capo che, oltre ad essere molto sexy, è anche confortevole. Il modello SamMoSon è caratterizzato da una profonda scollatura a ‘V’ ed è abbastanza sgambato.

5. Bralette e slip trasparenti di pizzo

L’apice della sensualità lo raggiunge questo completo intimo Hiroo, composto da bralette di pizzo trasparente nero e accollata, e slip trasparente e sgambato. Si tratta di un capo di underwear molto bello, oltre che sexy.

