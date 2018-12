Intimo rosso per Capodanno: come sceglierlo

Capodanno si avvicina e, tra un regalo e l’altro, è tempo di pensare anche all’intimo rosso da indossare nella notte a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Super sexy o basic? Body di pizzo o slip e bralette? Ci vuole il babydoll o posso farne a meno? Di seguito una serie di consigli che ti torneranno utili in vista dell’acquisto dell’intimo rosso per Capodanno.

Se vuoi essere super sexy

Se il tuo obiettivo è quello di essere davvero sexy nella notte di Capodanno, per fare impazzire il tuo lui, il suggerimento che ti diamo è quello di legare il colore rosso al pizzo. Sì, perché un capo di pizzo rosso il 31 dicembre è sinonimo di sensualità. Opta per una bralette e un brasiliano abbinati in pizzo rosso, magari con qualche dettaglio nero, dall’effetto vedo non vedo. Gli farai perdere la testa.

Se vuoi un tocco romantico

Se per il tuo Capodanno cerchi un intimo rosso romantico e bon ton, il babydoll non deve mancare. Il modello romantico e chic per eccellenza è, senza dubbio, quello rosso in raso con bordo di pizzo nero (o tono su tono) e bretelle sottili regolabili. Abbinato ad una culotte di raso o di pizzo è ideale per festeggiare con un tocco passionale l’inizio del nuovo anno.

Solo per 'scaramanzia'

Se, in fondo, lo fai solo per scaramanzia, ma hai bisogno di un completo intimo confortevole che non pizzichi, non pruda, che non ti crei problematiche per tutta la nottata, il cotone è, senza alcun dubbio, il tessuto che vince su tutti. Puoi scegliere un completo intimo in cotone basic. Semplice ma portafortuna.

