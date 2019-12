JewelCandle, il regalo di Natale per sorprendere chi ami

Natale si avvicina, e scegliere il regalo giusto per le persone amate non è sempre facile. Un'idea regalo profumatissima e sicuramente apprezzata è la JewelCandle: una candela dall'odore meraviglioso che nasconde al suo interno un gioiello realizzato in vero argento sterling 925.

Dal design curatissimo, il porta candela è realizzato in vetro decorato, arricchito da un nastro in raso bianco e comprensivo di libretto che ne certifica la qualità e l'originalità, cosa che rende questa candela perfetta anche come elemento di arredo.





Le candele di JewelCandle sono profumatissime e fatte a mano, tutte molto eleganti e curate. Inoltre, il gioiello è incastonato nella cera: accendi la candela, goditi il suo profumo e dopo qualche ora vedrai apparire magicamente il gioiello al suo interno!

La combinazione di una candela profumata e di un bellissimo gioiello rende quindi le JewelCandle un’ottima sorpresa e un'idea regalo perfetta per il partner, ma anche per amici e parenti. Infatti, la linea di JewelCandle comprende candele dai colori, profumi e dediche diverse; ad esempio, da regalare alla persona del cuore, tra le più apprezzate JewelCandle dedicate all'amore puoi trovare:

Candela alla fragola "Per una persona speciale", con possibilità di scegliere tra anello o braccialetto

Candela alla fragola "Vero amore", con possibilità di scegliere tra anello, braccialetto, charm, collana o orecchini

Tra le migliori JewelCandle a tema natalizio, invece, puoi trovare:

Candela al profumo di spezie e abete "Magical Winter", con possibilità di scegliere tra anello, braccialetto, collana o orecchini

Candela al profumo di spezie e dolci natalizi "Delicious Christmas", con possibilità di scegliere tra anello, collana o orecchini

Candela dal profumo fresco e dolce "Snowflakes", con possibilità di scegliere tra anello, collana o orecchini

Candela al profumo di marshmallow "Marshmallow fondue", con possibilità di scegliere tra anello, charm o collana

