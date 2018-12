Il calendario dell'Avvento L'occitane en Provence: 24 giorni di bellezza fino a Natale

Non tutti i calendari dell'Avvento sono uguali. Ci sono quelli religiosi, tradizionali, che accompagnano al Natale aprendo, ogni giorno, una finestrella nel paesaggio natale di Gesù Bambino. Poi ci sono quelli dedicati ai bambini, dei cartoni animati, dei personaggi da loro preferiti. E poi ci sono i calendario dell'Avvento dedicati all'universo femminile, come quello di Amazon o come quello (anzi quelli) de L'Occitane en Provence.

La nota azienda di prodotti per la cura del corpo e del viso, propone ben 3 tipi di calendari dell'Avvento: il 'Calendario dei sogni', il 'Calendario delle stelle' e lo speciale Calendario che puoi comporre tu (ma solamente online).

Sia il Calendario dei Sogni che quello delle Stelle si suddivisono in 24 caselle/cassetti, al cui interno si nascondono tante sorprese beauty. Entrambi si presentano molto bene. Il Calendario dei Sogni sottoforma di scatola rossa, rettangolare che si apre come uno scrigno, mostrando le sue caselle colorate, vivaci, natalizie.

Il Calendario delle Stelle, invece, si presenta come un cofanetto di cartone con tanti cassettini ed è la versione 'Premium' di quello dei Sogni.

Ecco l'elenco dei prodotti che troverete nei Calendari dell'Avvento de L'occitane en Provence:

Calendario dei Sogni - Classico

1 Crema Mani Fleurs de Cerisier 10ml

1 Shampoo 5 Oli Essenziali 35ml

1 Mandorla Concentré de Lait 20ml

1 Sapone Foglie Verveine 25

1 Balsamo Labbra Ultra-Riche Karité 3ml

1 Mousse Douceur Fleurs de Cerisier 35ml

1 Crema Mani Mandorla 10ml

1 Olio Doccia Mandorla 35ml

1 Latte Corpo Perlé Fleurs de Cerisier 35ml

1 Crema Piedi Karité 10ml

1 Gel-Crema ManiVerveine 10ml

1 Zucchero Effervescente Tonificante per il Bagno 33g

1 Olio Doccia Corpo Karité 35ml

1 Crema Doccia Ultra Riche Karité 30ml

1 Crema Viso Confort Légère Karité 5ml

1 Crema Précieuse Immortelle 5ml

1 Eau de Toilette Verveine 10ml

1 Crema Mani Karité 10ml

1 Sapone Extra-Doux Lait au Karité 25g

1 Latte Corpo Ultra-Riche Karité 30ml

1 Gel Doccia Verveine 30ml

1 Latte Corpo Verveine 30ml

1 Sapone Gourmand Amande 50g

1 Balsamo ai 5 Oli Essenziali 35ml

Prezzo 49 euro (valore 83,50 euro)

Calendario delle Stelle - Premium

1 Sapone Fleurs de Cerisier 50g

1 Latte Corpo Ultra-Riche Karité 30ml

1 Olio Jeunesse Divine 4ml

1 Essence Idratante Aqua Réotier 30ml

1 Crema Mani Amande 10ml

1 Acqua Micellare 3-in-1 Karité 30ml

1 Sapone Gourmand Amande 50g

1 Shampoo Riparatore Capelli Secchi e Rovinati Aromachologie 35ml

1 Crema Mani Karité 10ml

1 Balsamo Riparatore Capelli Secchi e Rovinati Aromachologie 35ml

1 Crema Viso Confort Légère Karité 5ml

1 Olio Doccia Amande 35ml

1 Balsamo Illuminante Terre de Lumière 10ml

1 Crema Précieuse Immortelle 5ml

1 Latte Corpo Perlé Fleurs de Cerisier 35ml

1 Crema Divine 4ml

1 Mandorla Concentré de Lait 20ml

1 Olio Doccia Karité 35ml

1 Eau de Toilette Verveine 10ml

1 Gel Ultra Idratante Aqua Réotier 8ml

1 Olio Souplesse Mandorla 15ml

1 Balsamo Labbra Ultra-Riche Karité 3ml

1 Crema Mani Fleurs de Cerisier 10ml

1 Eau de Parfum Terre de Lumière 5ml

Prezzo 99 euro (Valore 107,50 euro)

Il Calendario delle Stelle e il Calendario dei Sogni, foto da Facebook @loccitane.it

