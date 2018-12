Le storie da sogno da regalare ai bambini

Regalare delle storie, dei sogni e delle possibilità. I libri di Francesca Cavallo, Elena Favilli e L. Baldinucci (Traduttore), per le versioni femminili, e di Ben Brooks, Q. Winter e I. Polli (Traduttore) per quella maschile, raccontano delle storie diverse e appassionanti. Sono storie di uomini e donne che hanno seguito i loro sogni, sono libri per bambini, ma anche per adulti, per infondere coraggio a chi ancora non ha realizzato i propri desideri. Queste storie possono essere il regalo di Natale perfetto per chi vuole anche trasmettere messaggi di coraggio ai propri cari, sia grandi che piccini; per non parlare della qualità delle illustrazioni, bellissime e originali, e della rilegatura con copertina rigida. Vediamo insieme di cosa trattano.

"Alle bambine ribelli di tutto il mondo: sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia. E, nel dubbio, ricordate: avete ragione voi." Questo libro è stato il primo della serie ad essere lanciato, e racconta delle storie di vita di donne coraggiose, che al posto di aspettare il principe azzurro, hanno scelto il loro destino con talento, studio e scelte. Serena Williams, Malala Yousafzai, Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo, Margherita Hack sono solo alcune delle storie che ispireranno, non solo le vostre figlie e nipoti, ma anche donne e uomini che leggendolo conosceranno storie di scienziate, sportive, scrittrici, musiciste e chef (solo per dirne alcune) che hanno cambiato il mondo.

"C'erano una volta cento ragazze che hanno cambiato il mondo. Ora ce ne sono molte, molte di più!". Dopo il successo del primo libro, che è diventato un simbolo globale di libertà, il secondo volume propone altre storie con nuove storie anche attuali. La grintosissima campionessa di scherma Bebe Vio, J.K. Rowling, che ha trasformato il fallimento in un punto di forza e ha cambiato per sempre la storia della letteratura, Audrey Hepburn, che mangiava tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi diventata un'inarrivabile icona di stile, sono solo tre delle 100 storie raccontate che tutti devono conoscere. Ancora una volta le illustrazioni non deludono, e lasciano a bocca aperta facendo sognare i più piccoli.

"Storie vere di bambini straordinari che hanno cambiato il mondo senza dover uccidere draghi". Questo il messaggio scritto nella copertina del libro che racconta 100 storie esemplari di uomini celebri e comuni, del passato e del presente. La caratteristica? Aver reso il mondo un posto migliore grazie alla loro generosità e altruismo, talento e dedizione, affinchè possano essere da esempio. Galileo Galilei, John Lennon, Lionel Messi, Nelson Mandela, sono alcuni dei nomi che leggerete e che faranno da esempio ai bambini. Si raccontano valori e sentimenti, per affrontare temi difficili come il razzismo, il femminismo, il bullismo e per capire questioni imporanti come la povertà, la violenza o la mafia. Per ricordarci che si può essere forti e coraggiosi in tantissimi modi.

