I libri per realizzare decorazioni natalizie uniche e sorprendenti

Il Natale è alle porte ed è arrivato il momento di pensare a decorare casa con addobbi, luci e alberi di natale. Anche se i negozi sono pieni di palline e fiocchi già pronti, riuscire a realizzare le decorazioni da soli, in compagnia dei vostri piccoli o di amici, può diventare un'esperienza unica e divertente. Avete paura di non avere idee o di non essere abbastanza bravi per realizzare le decorazioni home made? Se cercate ispirazione e un piccolo aiutino, i libri dedicati agli addobbi natalizi sono la scelta ideale. Con queste piccole guide potrete impreziosire l'albero o allestire una tavola di natale degna dei migliori designer.

1. Amigurumi per un magico Natale

Basta un uncinetto, qualche gomitolo di lana o cotone e i punti base e entrerete nel magico mondo dell'amigurumi. Babbo Natale, piccoli elfi, sacchetti e molto altro diventeranno il regalo perfetto per stupire e far contenta la vostra famiglia o gli amici. Grazie a 15 modelli facili da realizzare e personalizzabili e a una breve introduzione alle varie tecniche e ai vari punti, anche le principianti potranno realizzare le decorazioni per rendere unica la casa.

2. Decorazioni natalizie a maglia ai ferri e a uncinetto

Le appassionate di maglia, ferri e uncinetto, non possono rinunciare a questo libro. Il pupazzo di neve, l'angioletto, il centrotavola o la calza della befana saranno facili da realizzare grazie ai 40 mini progetti. Le spiegazioni chiare e dettagliate sono perfette sia per chi è alle prime armi, sia per gli esperti. Ideali come regali o come decorazioni, renderanno ancora più magico il periodo natalizio.

3. Decorazioni di Natale. Con perline e filo d'argento

Non c'è Natale che si rispetti senza l'albero di natale con le sue decorazioni che rendono allegro e colorato il periodo più freddo dell'anno. Con questo manuale è possibile trovare mille idee e ispirazioni per costruire decorazioni in filigrana di perline e filo metallico. Oltre alle forme tradizionali come stelle, anelli e sfere, troviamo suggerimenti per creare addobbi nuovi e originali, dalle moderne spirali agli eleganti fili d'argento fino ai ghiaccioli scintillanti.

4. Decorazioni per l'albero di Natale

Volete rinnovare il vostro albero di natale aggiungendo dei piccoli dettagli realizzati con le vostre mani? In questo manuale potrete trovare sei progetti facili da seguire per creare ghirlande colorate, scatole da regalo, simpatici angioletti. Le spiegazioni facili e semplici sono arricchite da foto dettagliate per realizzare addobbi perfetti.

5. Decorazioni per la tavola di Natale

Volete stupire i vostri invitati con una tavola di natale allestita in modo impeccabile? Con questo manuale, potrete trovare la giusta ispirazione per realizzare addobbi e decorazioni perfetti. Perline, rete metallica, candele e carta non avranno più segreti per voi. Seguendo le istruzioni e le fotografie passo passo potrete creare meravigliosi portacandele, centrotavola, piccole scatole, che renderanno la vostra tavola unica.

