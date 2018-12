I racconti di Natale da leggere con i bambini

Il Natale è il periodo dell'anno in cui sia grandi che piccini si lasciano trasportare dall'immaginazione. Elfi, renne parlanti e mondi lontani, possono liberamente alimentare la nostra fantasia. Se vogliamo regalare un pizzico di magia in più al periodo più bello e atteso dell'anno e preparare i più piccoli all'arrivo di Babbo Natale, possiamo tuffarci in fiabe e racconti di mondi lontani. Dai classici intramontabili alle storie più moderne, impossibile rinunciare ad un bel libro sul Natale da leggere in compagnia dei bambini.

1. I racconti di Natale di Charles Dickens per bambini

Non c'è Natale che si rispetti senza i racconti di Charles Dickens. Le più classiche delle storie: Canto di Natale, Le campane, La battaglia della vita, Il patto con il fantasma, Il grillo del focolai, in questa versione vengono adattate per i più piccoli. Le immagini chiare e accattivanti conquisteranno tutti i bambini, che non vedranno l'ora di leggere i racconti di Natale in compagnia dei più grandi.

2. Il Grinch

Il Natale è la festa attesa da tutti i bambini e amata sia da grandi che da piccini, tranne da uno strano personaggio che abita nel mondo di Chi-non-so. Il Grinch odia tutto del Natale, i regali, gli alberi addobbati, le luci colorate, ma soprattutto la felicità. Stanco di sopportare tanta allegria, decide di rubare il Natale combinandone di tutti i colori fino a quando la magia del Natale conquisterà anche il suo cuore. Un classico da leggere con i bambini e sorridere delle disavventure del protagonista.

3. Polar Express

La versione illustrata del racconto è perfetta per farsi rapire dalla magia del Natale e tornare a credere, insieme ai più piccoli, per qualche ora a Babbo Natale. È la notte del 25 dicembre e tutta la città dorme. Un bambino sale su un treno, il Polar Express, diretto al Polo Nord. Giunto a destinazione incontra Babbo Natale che è pronto a regalargli tutto ciò che vuole. Il piccolo desidera solo un campanellino della slitta. Durante il viaggio di ritorno smarrisce il dono, che ritroverà solo la mattina successiva. Sua madre rimane colpita dall'oggetto anche se crede sia rotto perchè non riesce a sentirne il suono, solo chi crede a Babbo Natale può avvertirlo.

4. Fiabe e racconti per il Natale

Per celebrare l'atmosfera e la magia del Natale le fiabe sono la scelta giusta. Il libro con racconti e leggende illustrate, celebra la tradizione natalizia senza rinunciare all'allegria che contraddistingue questo periodo dell'anno. Canto di Natale, La storia di Babbo Natale, Il gigante egoista, La piccola fiammiferaia sono solo alcuni dei titoli da leggere e rileggere insieme ai più piccoli.

5. Le lettere di Babbo Natale

Babbo Natale è la figura più amata dai bambini. Il simpatico omone vestito di rosso è atteso da sempre dai più piccoli. Per celebrare la sua figura il libro scritto daTolkien è la scelta ideale. L'autore cominciò ad inviare ai propri figli lettere firmate Babbo Natale, infilate in buste bianche, decorate da disegni, affrancate con francobolli delle Poste Polari e contenenti narrazioni illustrate e poesie. Queste continuarono ad arrivare a casa Tolkien per oltre trent'anni, portate dal postino o da altri misteriosi ambasciatori. Una selezione di questi messaggi annuali, hanno spinto Tolkien a scrivere la fiaba a puntate.