I libri perfetti da regalare a Natale ad un'amica romantica

Con l'arrivo del Natale difficile non fare un pensiero ad un'amica che conosciamo da una vita, alla sorella o a una collega. C'è un regalo perfetto sia per una persona di cui sappiamo tutti i segreti, sia per chi conosciamo da poco: il libro. Non un semplice libro, ma una bella storia da leggere tutta d'un fiato, sorridendo anche di gusto. Se non sapete quale titolo scegliere per la vostra migliore amica, vi presentiamo 5 titoli che faranno felice chi lo riceverà.

1. Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estés

Se avete un'amica femminista, che crede nella forza primordiale delle donne questo libro fa al caso vostro. Il libro della Estés prende spunto dalle fiabe e dai miti delle più diverse tradizioni culturali. L'autrice racconta una donna selvaggia, intesa non in senso negativo, ma positivo. Una donna con una forza psichica potente, istintiva e creatrice, come la forza di un lupo, ma nello stesso tempo materna. Una donna coraggiosa, ma frenata da paure, insicurezze e stereotipi.

2. Tre donne. Una storia d'amore e disamore di Dacia Maraini

Il libro è perfetto per un'amica romantica o per una sorella sognatrice. La Maraini ci racconta la storia di Gesuina, Maria e Lori, una nonna, una madre e una figlia la cui vita è segnata dall'assenza di un uomo. Gesuina, innamorata dell'amore, Maria che rifugge ogni sentimento e Lori il tramite tra le due, che vive in preda alla confusione e alla rivolta. Il loro fragile equilibrio si incrinerà quando nella loro vita arriverà un uomo.

3. Cosa non farei per trovare un fidanzato di La Pina

Avete un’amica in cerca dell’amore della sua vita, o di una semplice relazione, ma che puntualmente rovina sempre tutto a causa di un comportamento sbagliato? Questo libro è perfetto per lei. Gli autori della piccola guida, La Pina e Federico Giunta, ci danno la ricetta perfetta per avere una relazione duratura, e ci spiegano cosa non fare assolutamente se si vuole trovare un fidanzato.

4. Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan

Il libro pluripremiato nasconde un’anima ironica e leggera, perfetto per un’amica che ama i libri impegnati, ma con il senso dell’umorismo. Formato da una serie di racconti in cui i protagonisti sono sempre gli stessi personaggi: Bennie Salazar, ex musicista punk e ora discografico e il suo braccio destro Sasha, una donna di polso ma dal passato turbolento. Le loro storie si snodano fra la San Francisco di fine anni Settanta e una New York attuale raccontando in modo ironico il mondo del giornalismo e dello star-system.

5. Ogni cosa è fulminata di Luciana Littizzetto

Perfetto per una mamma super impegnata con il lavoro e la famiglia. Il libro è un manifesto, divertente e ironico, su come le piccole cose che non funzionano ci rendono la vita difficile invece di facilitarcela. Dai tovaglioli del bar che non asciugano alle calze che si rompono appena le metti.