Come vestirsi a Natale? Gli outfit perfetti per le donne incinte

Fissate il vostro armadio alla disperata ricerca di un vestito o una maglia che faccia la differenza? Volete sentirvi eleganti, ma allo stesso tempo comode, durante le feste di Natale. Avere il pancione non vuol dire indossare il primo vestito che trovate, rinunciando all'eleganza. Vi consigliamo 5 outfit per un look natalizio semplice, raffinato, ma con un tocco sbarazzino.

1. Gonna al ginocchio

Un capo che non può mai mancare nell'armadio di una donna è la gonna classica con taglio svasato. Il modello con fascia elastica si adatta a tutte le fasi della gravidanza per farvi sentire comode e sicure. Lo stile basic della gonna, permette di giocare con la maglia o con la camicia. Allora via libera al colore e a paillettes senza esagerare, per essere in pieno stile natalizio.

2. Abito manica corta

Per le amanti dello stile classico ed elegante, l'abito corto è il modello perfetto. L'incrocio sul davanti permette di mettere in risalto le curve senza esagerare. Disponibile in diversi colori, dall'intramontabile nero al rosso natalizio, è ideale per accontentare tutti gli stili. Il modello con le maniche corte può essere completato con un cardigan laminato, perfetto per brillare con stile nella notte più magica dell'anno.

3. Abito lungo

Pensate che l'abito lungo sia perfetto per le feste di Natale, ma non volete esagerare? Il modello con stampa a fiori all-over fa al caso vostro. Colorato e super fashion è la scelta irrinunciabile per dare un pò di brio alle fredde serate natalizie. L'abito con taglio stile impero, dalla vestibilità comoda, è pesato anche per la fase dell'allattamento, per sentirsi sicure in ogni fase della gravidanza e della maternità.

4. Leggings

Il capo indispensabile che ha un posticino nell'armadio di ogni donna sono i leggins. Il modello dal taglio classico, effetto jeans è arricchito da una comoda fascia elastica per essere indossato in ogni fase della gravidanza ed avere il massimo della comodità. Disponibile in nero, blu e grigio è perfetto da abbinare ad un maglione lungo super natalizio, per avere un outfit sbarazzino.

5. Maglia bolero

Per un look casual, ma con un tocco d'eleganza, la maglia bolero è il capo ideale da indossare durante le feste natalizie. Il modello stile impero con scollo a V, mette in risalto le forme in modo sobrio e raffinato. Nera, rossa o colorata, la maglia bolero si adatta a tutti i gusti e stili. Per un perfetto outfit natalizio il modello si può abbinare ai leggins, per uno stile sporty-chic, o alla classica gonna svasata per le amanti dello stile classico.