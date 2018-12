Come vestirsi a Natale? 5 outfit per le feste

Pronta a sfoderare il vostro look per le feste? Con il Natale che si avvicina, è arrivato il tempo di iniziare a ragionare sull'outfit ideale da indossare alla Vigilia o proprio il 25 dicembre. Non serve essere, a tutti i costi, super eleganti: a Natale si può giocare con un capo sbarazzino, stravagante, luccicante, senza rinunciare al comfort.

Il rischio, però, è quello di esagerare tra strass, campanelli, tulle, paillettes. E' proprio per evitare che questo accada, che abbiamo pensato a 5 outfit per le feste da cui potrai trarre ispirazione:

1. Dolcevita e gonna plisse

La gonna plissè è tra i must have dell'Autunno/Inverno 2018-2019, perché non sceglierla per vesteggiare con un tocco di bon ton anche il tuo Natale? Puoi optare per una gonna plissè oro, argento, verde o proprio rossa, abbinarla ad un dolcevita in cotone, in lana o in velluto, giocare con qualche bijoux luccicante e completare il tuo look con un paio di anfibi. Sarai fashion, starai comoda e risulterai super natalizia.

2. Vestito tulle e pizzo

Vuoi essere un po' più elegante e aggiungere un tocco sexy al tuo outfit per le feste? Perfetto: orientati su un abito di tulle e pizzo. Che sia aderente, svasato, lungo o corto non importa. Opta per il modello che più si addice alla tua personalità. Le collezioni moda dell'Autunno/Inverno 2018-2019 sono ricche di questo tipo di abiti, avrai soltanto l'imbarazzo della scelta.

3. Animalier

Forse non sai che l'animalier è di gran moda in questa stagione, non è solo color ocra (come siamo abituati a vederlo), ma declinato in diverse tonalità tra cui il natalizio rosso. Che ne dici di un pantalone maculato o di un leggings di questa fantasia, da abbinare ad un maxi pullover nero in lana o in ciniglia e a un paio di décolleté con tacco a spillo in vernice rossa? Sarai casual, sexy e il tuo sarà un outfit tutt'altro che scontato.

4. Tubino nero e calza natalizia

Se cerchi un compromesso tra sobrietà ed eccentricità, puoi optare per un capo evergreen come il tubino nero e abbinarlo ad un paio di collant natalizi. Qualche esempio: tubino e calze con fiocchi di neve; tubino e calze rosse con babbi natale, tubino e calze con fantasie nordiche. Hai soltanto l'imbarazzo della scelta.

5. Un abito rosso

Con un abito rosso a Natale non sbagli mai. Un classico intramontabile, sempre molto di moda, sempre molto femminile. Puoi optare per un abito lungo se, nella tua famiglia, è tradizione essere molto chic per le feste, ma anche per un abito da pattinatrice (ossia con gonna corta e svasata) o per un abito aderente con strass e paillettes.

