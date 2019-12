Come illuminare e rendere natalizio l’esterno della casa 

Non c’è nulla di meglio per ricreare l’atmosfera natalizia delle luci. Protagoniste indiscusse dell’albero, riescono a regalare e a dare un tocco in più ad ogni stile.

Perfette in ogni angolo della casa, sulle ghirlande o sui centrotavola per illuminare il pranzo del 25, di sicuro non possono mancare all’esterno.

Giardino, terrazzi o balconi si riempiono di colori caldi e avvolgenti. Volete rendere natalizia la vostra facciata? Non vedete l’ora di avere il giardino più invidiato? Ecco alcune idee per illuminare e rendere natalizio l’esterno di casa.

Babbo Natale, il pupazzo di neve e il vischio sono i simboli del Natale, se volete averli sulla facciata di casa, questo proiettore è quello che fa per voi. Grazie alla luce ad ampio raggio, potrete illuminare il balcone o un angolo di giardino in un attimo. Disponibile con 17 diapositive differenti, il proiettore può essere usato non solo a Natale, ma anche ad Halloween o durante una festa di compleanno per far divertire i piccoli. Formato da una base e da un paletto da inserire nel terreno, il telecomando vi permette di decidere l’intensità e le modalità di proiezione stando comodamente al caldo di casa vostra.

Pro. Perfetto in ogni occasione, va bene sia per l’esterno che per l’interno.

Contro. Il proiettore è ideale su superfici non molto ampie.

Se volete un effetto elegante e raffinato, potete scegliere queste luci da esterno. Le palline trasparenti che formano la tenda sono illuminate da lucine che creano l'atmosfera calda e raccolta tipica del Natale. L'illuminazione a Led ha 8 diverse modalità di illuminazione: ad onda, continue, lampeggianti, flash, chiare. Inoltre, possono essere controllate facilmente con il telecomando o con un pulsante. L'alimentatore Usb permette di collegare le luci ad ogni apparecchio dotato della stessa uscita o al computer. Facile da assemblare la tenda con parte superiore plug-and-play può essere accorciata o allungata in base alle necessità. Perfetta per Natale, può essere usata anche per altre occasioni speciali, in cui l'atmosfera è fondamentale.

Pro. Le luci creano un'atmosfera calda.

Contro. Non hanno l'alimentatore Usb incluso nella confezione.

Per chi vuole illuminare casa e non vuole passare inosservato, questa cascata luminosa è perfetta. Ideale durante il periodo natalizio, può essere usata anche durante feste all'aperto, eventi o occasioni speciali come il matrimonio. Grazie alle 8 diverse modalità di illuminazione potete scegliere quella che fa per voi o in base al contesto, come quella a onde, sequenza, Slo-glo, ma anche lampeggiante, con cambiamento graduale o luce fissa. La barriera fotoelettrica in IP44, è pensata per l'esterno, basta coprire la presa e la vostra casa non passerà inosservata.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. La catena luminosa non presenta difetti per gli utenti che l'hanno provata.

Per chi ama la neve, ma non abita in località in cui il Natale si tinge di bianco, questa luce da esterno è un ottimo compromesso. Il proiettore formato da punti bianco roteanti, crea l’illusione della neve vera sulla facciata del palazzo. Il timer incorporato permette di programmare l’accensione e di vivere ogni giorno la magia dei fiocchi che cadono, comodamente seduti in casa. Il telecomando, permette di modificare facilmente gli effetti luminosi, la frequenza del flash, la velocità di rotazione e l'impostazione del timer a 2 - 4 o 6 ore per ripetere la stessa rotazione il giorno successivo. Pensato per l’esterno, il proiettore può essere poggiato sul terreno.

Pro. L’effetto neve è realistico.

Contro. Difficile da programmare.

Se in casa ci sono dei bambini e non vedono l’ora che arrivi Babbo Natale, l’attesa può essere piacevole con la simpatica decorazione a forma di renna, che annuncia il simpatico vecchietto vestito di rosso. La renna realizzata con cristalli acrilici trasparenti ha un’illuminazione a led a luce fissa. I cristalli 3D diffondono un'illuminazione brillante e riflettendo sulla pareti della facciata creano un effetto elegante e luminoso. Formata da un cavo di 4 m, con il trasformatore per uso esterno può essere posizionata in ogni angolo del giardino in un attimo.

Pro. Luminosa e facile da installare, è perfetta per il balcone o il terrazzo.

Contro. La struttura è leggera, quindi meglio fissarla.

Se il vostro sogno è quello di realizzare il pupazzo di neve in giardino o in balcone, ma non abitate in una località nevosa, potete avere lo stesso risultato con questa illuminazione per esterno. Il simbolo del Natale perfetto per l’interno o l’esterno, creerà la giusta atmosfera. Il pupazzo con il simpatico nasino rosso e l’immancabile cappello con sciarpa, è illuminato da 40 luci a Led. La struttura in resina, grazie all’illuminazione bianca fredda, diventerà il protagonista assoluto del giardino. Il trasformatore a basso voltaggio non solo assicura il risparmio in bolletta, ma vi permette di posizionarlo in pochi secondi in ogni angolo della casa o dell’esterno.

Pro. Bello e luminoso.

Contro. Per alcuni è un po’ piccolo.

