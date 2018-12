Maglioni natalizi: i modelli più simpatici da acquistare (per lei e per lui)

Che Natale sarebbe senza un bel maglione natalizio da indossare con amici e parenti per aggiungere un tocco scherzono alle feste? Nei negozi di abbigliamento, ma anche online, c'è davvero l'imbarazzo della scelta, con modelli simpatici, cool, da tutti i prezzi.

Abbiamo selezionato per voi 5 modelli di maglioni natalizi, per lei e per lui, ai quali non potrete resistere:

1. Maglione uomo/donna con renna

Un simpatico modello unisex, disponibile in vari colori, con stampata frontalmente la simpatica faccia di una renna, con tanto di naso rosso in rilievo. Si tratta di un maglione natalizio vivace, originale, davvero perfetto per il Natale.

2. Maglione 'Super Mario' Natalizio

Un maglione a tema natalizio che vi farà tornare indietro nel tempo, a quando giocavate con la Nintendo a Super Mario Bros. Verde, con Super Mario pixelato, alberi di Natale, fiocchi di neve e altri disegni di Natale.

3. Maglione elfo

Amanti degli elfi e della magia del Natale, ecco il maglione che fa per voi. Il modello che Amazon propone con corpo di elfo seduto su un fungo. Simpatico, sbarazzino, tutt'altro che scontato.

4. Maglione con pupazzo di neve

Da non sottovalutare anche il pullover con pupazzo di neve, con sfondo innevato. Un modello semplice, carino, comodo, unisex. Disponibile in 3 colori.

5. Spider-Man versione 'Natale'

Per gli amanti dei fumetti Marvel, Amazon propone anche una linea di felpe natalizie con i super-eroi. Spider-man, Batman, disponibili in diversi colori e taglie, molto fashion, oltre che originali, perfette anche per uscire tutti i giorni.

