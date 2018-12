Make up di Natale: tutti i prodotti da avere

Oltre al look per le feste, è arrivato il tempo di pensare anche al make up scintillante da sfoggiare in occasione del Natale. L'ombretto, il rossetto, il blush giusto possono fare la differenza, illuminare il tuo viso e tutto il tuo outfit.

Ecco allora 5 prodotti di make up ai quali non puoi rinunciare con l'avvicinarsi della festività natalizie:

1. Un ombretto metallizzato

Per rendere il tuo sguardo luminoso e prezioso, un ombretto metallizzato è proprio ciò che ci vuole. Puoi optare per un argento, un oro e un bronzo per illuminare la palpebra, che poi andrai a definire con matita, kajal o eyeliner.

2. Un eyeliner nero

Se hai una certa dimestichezza nel truccarti, un eyeliner è perfetto per delineare l'occhio, rifinendo con precisione e con un tocco accattivante i tuoi occhi a natale. Sceglilo nero per andare sul sicuro. In alternativa - se ti piace osare - puoi anche giocare con un eyeliner oro o argento. Usalo con attezione, per allungare l'occhio e donare precisione all'effetto metallizzato dell'ombretto sopra descritto.

3. Un rossetto rosso

Consiglio quasi scontato: a Natale vietato fare a meno di un rossetto rosso. Puoi optare per un effetto mat o lucido, scegliere un rossetto con brillantini o un lipgloss se preferisci. Le labbra rosse non possono proprio mancare a Natale.

4. Ciglia finte

Se non a Natale, quando? Le ciglia finte sono perfette per rendere lo sguardo profondo e per donare maggiore importanza al make up. Certo, si tratta di un prodotto non da tutti i giorni ma ideale per osare con un trucco speciale a Natale. Puoi optare per ciglia finte nere, argento, oro, glitterate, piumate e puoi divertirti davvero come vuoi.

5. Blush illuminante

Ultimo tocco di luce al tuo make up natalizio può darlo un blush leggermente glitterato. Nulla di eccessivo, nulla di pacchiano, ma un prodotto illuminante che doni alle gote quel leggero effetto brillantinato molto gioioso.

