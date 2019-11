I migliori calendari dell'Avvento, per aspettare Natale con sorprese sempre diverse

Se anche tu ami la magia del Natale e le sorprese, magari sempre diverse ogni giorno, l'acquisto del calendario dell'Avvento è sicuramente un momento immancabile.

Tradizionalmente, nel calendario dell’Avvento si potevano trovare un’immagine natalizia o tutt’al più un goloso cioccolatino, ma i tempi sono cambiati e le molteplici reinterpretazioni lanciate sul mercato hanno reso il calendario dell'Avvento un vero e proprio fenomeno di culto. L’attesa del Natale diventa ancora più divertente, tra prodotti make up, tisane e saponi profumati.

Abbiamo quindi selezionati i migliori calendari dell'Avvento, perfetti da regalarti o da regalare per cominciare ogni giornata con il piede giusto!

Perfetto per gli amanti di infusi e tisane, e per condividere il rito del tè delle 5, il calendario dell'Avvento di Pukka contiene 24 filtri assortiti, uno per ogni gusto, tra cui menta, zenzero e citronella, mela e cannella, tè matcha, miele e vaniglia, ribes nero. Inoltre, tutti gli infusi sono certificati biologici, vegetariani, kosher e privi di OGM,

Quello di Amazon Beauty è un calendario a forma di cofanetto, contenente 24 articoli di qualità, tra trucchi, accessori e prodotti per la cura della persona, tutti appartenenti ad alcuni dei marchi preferiti dal colosso dell’e-commerce.

Un prodotto in edizione limitata, il cui packaging curato e colorato lo rende perfetto anche come idea regalo e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, considerando anche che il valore totale dei prodotti contenuti è pari a € 246. All'interno del calendario Amazon Beauty troverai: cipria fissante in polvere alla banana, maschera alle rose, dispositivo esfoliante Luna Play mini, balsamo corpo, mascara Max Factor, crema viso, crema corpo tonificante e snellente, maschera all'anguria, crema per le mani della Lapponia, matita sopracciglia L'Oréal Paris, 3 elastici per capelli, detergente intimo Chilly, crema nutriente Weleda, matita labbra Find, crema idratante per le mani, maschera al cetriolo, ombretto a 4 toni Find, shampoo H&S, dischetti struccanti per gli occhi, mascara Wunder2, maschera alla fragola, crema solare SPF 50, spray per capelli Revlon e rossetto matte Find.

Questo calendario dell'Avvento è un regalo originale, che lascerà gli amanti del luppolo a bocca aperta: contiene infatti tutte le birre Theresianer, in formato 0.33 l, e tanti gadget curiosi e divertenti.

La scatola è una fantasiosa riproduzione illustrata della fabbrica della birra: segui il percorso che, dalla combinazione delle materie prime, porta alla fermentazione e all’imbottigliamento. Attraverso le vie del gusto, procedendo di casella in casella, scoprirai tutti i sapori delle birre Theresianer fino alla Winter Beer in edizione speciale che si svelerà... ad un passo dalla festa!

Il calendario dell'Avvento di Theresianer contiene: 2 bottiglie di Theresianer Premium Lager, 3 bottiglie di Theresianer senza glutine non filtrata, 2 bottiglie di Theresianer Premium Pils, 2 bottiglie di Theresianer Wit non filtrata, 2 bottiglie di Theresianer Vienna, 2 bottiglie di Theresianer India Pale Ale non filtrata, 2 bottiglie di Theresianer Pale Ale, 2 bottiglie di Theresianer Strong Ale, 1 bottiglia di Theresianer Winter Beer 2019 non filtrata "edizione speciale", 1 cavatappi Theresianer, 1 portachiavi cavatappi Theresianer, 1 bandana Theresianer, 1 gioco da tavolo Shangai Theresianer, 1 shopper Theresianer e 1 cappellino di Natale Theresianer.

Fai il conto alla rovescia per un Natale meravigliosamente profumato con il calendario dell'Avvento a forma di ghirlanda natalizia di Yankee Candle! In questo calendario troverai 24 candele profumate in 8 magiche fragranze, più 1 porta candele in vetro trasparente, che protegge le superfici dai danni aggiungendo fascino e calore a qualsiasi stile di arredamento.

Ispirati alle baite di montagna e ai ricordi nostalgici, questi profumi stagionali rievocano perfettamente la magia delle feste, dai biscotti di Natale alle stecche di cannella, in perfetto stile Yankee Candle.

Il calendario dell'Avvento Bomb Cosmetics è perfetto per regalarsi, o regalare, momenti magici e rilassanti. All'interno, infatti, troverai 24 sorpresine profumate in diversi colori e odori, di cui 12 saponi profumati e 12 bombe da bagno a forma di cuoricini.

Tutti i prodotti di Bomb Cosmetics sono fatti a mano e realizzati con ingredienti naturali e di alta qualità; arricchiti con oli essenziali e con un'elevata percentuale di karité, idratano e nutrono la pelle con delicatezza. Inoltre, hanno un'ottima consistenza e profumi davvero accattivanti!

