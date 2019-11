4 panettoni artigianali delle migliori pasticcerie italiane, per un golosissimo Natale

Il panettone, oltre ad essere il dolce di Natale per eccellenza, è per molti di noi, un vero e proprio piacere da gustare durante le feste. Diffuso in tutta Italia e conosciuto in tutto il mondo, il panettone si contraddistingue per l’impasto lievitato ricco, a base di acqua, farina di forza, tuorli d’uovo e burro, a cui la tradizione milanese (luogo natìo del dolce natalizio) vuole l’aggiunta di uvetta e frutta candita.

Molti produttori però, sostituiscono questi ingredienti con le più originali e golose varianti, rendendo così ancora più difficile la ricerca del panettone perfetto da offrire ai commensali per le feste. Con i canditi o senza? Con la crema o il cioccolato? Pistacchio o nocciola? Sono tantissime le versioni tra cui scegliere, a patto, però, che il panettone sia artigianale.

Abbiamo quindi selezionato 4 tra i migliori panettoni, in vendita su Amazon.it, nelle varianti più golose e tutti prodotti dai migliori laboratori artigianali italiani: scoprili subito!

Questo panettone artigianale è il dolce tradizionale natalizio della storica Pasticceria Passerini. Soffice e fragrante, realizzato con prodotti nostrani e di provenienza agricola, il panettone della Pasticceria Passerini è proposto nella versione classica milanese, perfettamente in linea con la ricetta tradizionale. Un’opera d’arte di morbidezza e fragranza, ideale per gli amanti della tradizione ma anche per deliziare i palati più esigenti.

Scoprilo su Amazon.it a 29,90€

Il panettone alle amarene e cioccolato di Galup è una versione economica ma gustosissima del classico dolce natalizio. Questa versione, infatti, è sicuramente originale ed insolita, oltre che buonissima: al suo interno, la ricetta della Galup sostituisce l’uvetta e gli agrumi con gocce di cioccolato fondente e amarene candite. Una soluzione decisamente particolare e golosa.

Scoprilo su Amazon.it a 10,90€

La storia della pasticceria siciliana incontra il grande classico milanese di Natale in una rivisitazione d’eccellenza. Il panettone Oro Verde, infatti, si caratterizza per la farcitura a base di crema di pistacchio, cavallo di battaglia della storica pasticceria Fiasconaro: una farcia che rende questo dolce una vera e propria esperienza gustativa. Adattissimo ai più golosi!

Scoprilo su Amazon.it a 35,50€

Dalle sapienti mani del Maestro Pasticciere Salvatore De Riso nasce il panettone alla ricotta e pere, una variante originale e gourmet del classico dolce di Natale. L’impasto soffice e gustosissimo è quindi farcito con ricotta e pere, un insolito accoppiamento che dona a questo panettone una delicatezza ed una freschezza davvero inusuali, soprattutto per un classico invernale; per i più audaci e per gli amanti di nuovi sapori ed esperienze, quindi, il panettone di Sal De Riso è sicuramente la scelta migliore.

Scoprilo su Amazon.it a 41,90€