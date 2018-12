I regali di Natale per amanti di tè e tisane

D'inverno, con il freddo e le giornate di pioggia, per molte persone, il tè del pomeriggio o la tisana della sera, diventano un appuntamento piacevole, immancabile. Ecco perchè, regalare a Natale una selezione di tè, tisane, infusi fruttati e speziati, può essere una bellissima idea.

Potrebbe essere un regalo da fare alla mamma, alla nonna, ad una zia, ad un'amica. Ecco allora delle selezioni di tè e di infusi che si presentano davvero molto bene:

1. Selezione di tè Vahdam

Un set regalo elegante, raffinato. Una confezione oro che si apre come uno scrigno presentando 6 tipi di tè in foglia diversi. Indiama Masala Chai originale, Cacao speziato Chai, Tè nero biologico Humalayan per la colazione, foglie di tè verde a base di erbe ayurvediche, Curcuma spezia tisana, Hibiscus Rush Tisana. Un set davvero di lusso.

2. Box tè Ahmad

Un box di tè assortiti, contenente, in un'unica confezione, ben 12 gusti (con o12 bustine al suo interno). Tè verde, tè nero e tè aromatizzato per accontentare tutti i gusti, anche in una famiglia numerosa.

3. Fiori tè nero aromatizzato Creano

Un set di fiori di tè per veri amanti della bevanda calda. Quattro tipi di tè nero (caramello, ciliegia, bergamotta e gelsomino) in una elegante scatola di legno. Un regalo bello, buono e, soprattutto, suggestivo.

4. Confezione regalo tè Mlesna Ceylon Collection origin

Un elegante box di tè, perfetto per Natale, con gusti assortiti e cartina dei luoghi da cui quelle foglie provengono. Si tratta di una confezione semplice, dal contenuto interessante e di qualità.

5. Teabloom confezione regalo fiori di tè ai frutti

Dodici varietà di fiori di tè, ognuno dei quali dura 3 infusioni. Una confezione vivace, tubolare, contenente 12 bustine di tè diversi. Regalo ideale per chi ama i sapori fruttati.

