I migliori notebook e tablet da regalare a Natale

Stai pensando di acquistare un notebook per Natale? Ecco, allora, una piccola guida per aiutarti nella scelta del miglior pc portatile/tablet da mettere sotto l’albero. Una guida in cui sono presenti prodotti adatti a chi ha un budget ridotto, tablet in grado di trasformarsi in Pc modelli dal design curato ed ad altissime prestazioni e molto altro ancora.

L’HP 250 G6 è la soluzione ideale per chi ha un piccolo budget, ma vuole comunque acquistare un modello dalle caratteristiche complete. Questo notebook ospita un processore Intel i3 affiancato da 4 GB di Ram e un hard disk da 500 GB. Discreto anche il display HD da 15,6 pollici con il sistema operativo Windows 10.

Ordina qui l’HP 250 G6

Sempre da HP arriva il modello Spectre X360 13-AE019NL; un versatile notebook convertibile in grado di trasformarsi in un tablet; un portatile dotato di schermo touch da 13,3” IPS Full HD e pennino. Interessante anche il processore, un Intel Core i5-8250U affiancato da ben 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB.

Ordina qui l’HP Spectre X360 13

Huawei Matebook X Pro è la scelta giusta per chi desidera un ultrabook dal design curato. Questo portatile colpisce già al primo sguardo per i sottilissimi bordi attorno al display touch da 13 pollici con risoluzione 2160 x 1440. Da citare inoltre il processore Intel core i5 con 8 GB di Ram e l'SSD da 256 GB.

Ordina qui Huawei Matebook X

Nella nostra rassegna troviamo anche il tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S4; un prodotto dotato di schermo Amoled da 10,5 pollici che può anche essere collegato a tastiera mouse e monitor, trasformandosi in un vero PC. Ricordiamo inoltre il pennino fornito in dotazione e la memoria da 64 GB.

Ordina qui Samsung Galaxy Tab S4

La nostra rassegna si conclude con un tablet Android dalle caratteristiche complete, ma dal costo contenuto, il Mediapad T5 10 di Huawei. Un modello con scocca in metallo, dotato di schermo da 10 pollici Full HD, disponibile anche nella versione LTE.

Ordina qui Huawei Mediapad T5 10