Idee originali per decorare l’albero con le palline fai da te

Anche quest’anno è arrivato il momento di fare l’albero di Natale. Avete scelto il modello tra quello vero e quello artificiale, lo stile che fa per voi, le luci sono pronte e testate, ma vi siete resi conto che le palline dello scorso anno hanno bisogno di essere rinnovate.

Se amate il fai da te e volete realizzare una decorazione Home Made, niente paura, abbiamo alcuni consigli adatti ad ogni esigenza.

Idee creative e semplici che daranno all’albero un aspetto del tutto nuovo. Veloci e facili da realizzare, i nostri consigli sono adatti anche a chi non è abile con colla e forbici. In pochi minuti avrete quello che fa per voi, anche per chi vuole arricchire l’albero all’ultimo minuto.

Palline di Natale con lo spago

Per un effetto elegante e raffinato, le palline di Natale con lo spago sono una decorazione semplicissima da realizzare. Basta munirsi di spago, palloncini, colla vinilica e acqua e rimboccarvi le maniche.

Gonfiate un palloncino, in una ciotola unite la colla vinilica con l’acqua e immergete lo spago. Una volta che lo avete bagnato bene avvolgetelo attorno al palloncino in maniera libera. Quando la colla si sarà asciugata bucate il palloncino e rimuovetelo con attenzione. Per regalare un tocco più elegante potete incastrare delle lucine al suo interno.

Palline di Natale colorate

Amate i colori e volete distaccarvi dalla tradizione con un albero multicolor? Non dovete far altro che acquistare le palline trasparenti, i pastelli a cera e i nastri colorati e in un attimo avrete una decorazione contemporanea e fuori dal comune.

Con un pelapatate o un coltellino ricavate dai pastelli a cera tante piccole scaglie che cadranno all'interno di una ciotola. Una volta mescolati i colori, aprite le palline trasparenti, prendetene una manciata e richiudete le palline. Con un phon fate scaldare la cera e man mano ruotate le palline per far diffondere il colore sulle pareti. Per creare diverse sfumature muovete la pallina in senso opposto.

Palline di Natale con glitter

Le decorazioni dell'albero spesso riflettono la personalità di chi lo realizza. Quindi se siete attenti al vostro outfit e non vi fate sfuggire le ultime tendenze, l'albero di Natale non può essere da meno. Glitter, lustrini e paillettes sono irrinunciabili nel vostro guardaroba? Allora non potete rinunciare a queste palline realizzate con la versione in polistirolo e i glitter.

In una ciotola versate la colla vinilica diluita con l'acqua. Con un pennello cospargete il composto su tutta la superficie della sfera. Successivamente rotolate la pallina nei glitter messi all'interno di un piatto. Quando la colla sarà asciutta, completate la decorazione con un nastrino a forma di fiocco che potrete incollare con la colla a caldo.

Palline di Natale effetto specchio

Avete già fatto l'albero, ma non vi convince? Avete voglia di dargli un tocco in più? Allora non potete rinunciare a questa decorazione facile e veloce e con un occhio al riciclo creativo.

Prendere dei cd che non funzionano più, e con l'aiuto di forbici tagliateli a pezzetti diversi l'uno dall'altro. Prendete una pallina trasparente della forma che volete e con la colla a caldo attaccate i pezzetti di cd sulla superficie. In un attimo avrete la vostra decorazione di sicuro impatto soprattutto se accostata alle lucine colorate.



Palline di Natale all’uncinetto



Se amate lo stile shabby chic e volete avere un albero elegante e raffinato, potete optare per una decorazione fai da te davvero raffinata. Inoltre, se siete abili con l'uncinetto o la maglia non avrete limiti. Prendete una pallina in polistirolo a forma di cuore. Se avete realizzato un piccolo lavoro a uncinetto, avvolgete la pallina con la vostra creazione. In caso contrario potete utilizzare del pizzo o dei centrini già pronti e fermarli con spilli con la punta colorata in rosso. Per rendere la pallina davvero chic e natalizia potete aggiungere un fiocco con stampa quadrettata da applicare con la colla a caldo. Una volta messo il cordoncino, la decorazione è pronta per rendere il vostro albero indimenticabile.



Palline di Natale con découpage: carta o feltro



Se avete tempo e pazienza, un'idea carina è quella di realizzare le palline con la tecnica del découpage. Una soluzione semplice è quella di creare una pallina di cartapesta. Prendete un palloncino e gonfiatelo in base alla dimensione che volete.

Cospargete la superficie con l'olio e con l'aiuto dei vostri bimbi mettete tanti piccoli pezzetti di carta sul palloncino, se volete avere un risultato multicolor potete scegliete anche colori differenti, o carta regalo con i personaggi preferiti dei vostri bambini. Una volta coperto passate la colla vinilica su tutta la superficie e ripetete l'operazione per tre volte. Fate asciugare bene la carta, dopo alcune ore bucate il palloncino e rimuovetelo con attenzione. Ora non vi resta che mettere il cordoncino per appenderlo all'albero.