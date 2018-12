Palline per barba, l'ultima trovata per rendere più fashion (e divertente!) il Natale

Sono delle piccole palline decorative di tutti i colori, ma non si attaccano sull'albero di Natale, bensì sulla barba folta e lunga degli uomini. Un'idea divertente e piuttosto buffa che sta impazzando sul web e nei negozi di accessori natalizi. Oltre ai cerchietti buffi con orecchie da renna, cappellino di Babbo Natale etc.etc., dunque, questa è l'ultima trovata che punta a rendere il 24 e il 25 dicembre davvero esilaranti.

E, se di solito, sono le donne a poter osare con accessori vezzosi e spassosi, questa volta - finalmente - sono gli uomini a poter giocare e non solo con un bel maglione natalizio.

Palline di Natale per barba, dove comprarle

Le palline di Natale per barba si comprano online (su Amazon, ad esempio, ce ne sono moltissime), già in confezioni da 12 o 16 pezzi, si appendono con gancetti, esattamente come quelle che vanno tradizionalmente sull'albero. Sono di colori diversi, lucide, cangianti.

Se si vuole strappare un sorriso anche ai parenti più seriosi, se si vuole aggiungere un tocco davvero bizzarro al proprio look natalizio, questo accessorio non può mancare. I prezzi di una confezione oscillano tra i 5 e i 15 euro.

Gallery