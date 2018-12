Pantofole, le più simpatiche (per lei e per lui) da mettere sotto l'albero

Un paio di calde e 'morbidose' pantofole fanno subito casa. Quando dopo una lunga giornata, si apre la porta, si tolgono le scarpe e si infilano quelle caldissime pantofole, ecco che ci si sente già meglio. Perché, allora, non cogliere l'occasione del Natale per regalare un comodo paio di ciabatte invernali?

Nei negozi di homewear, negli store di calzature, ma anche online se ne trovano tantissimi modelli, dai più sobri ai più simpatici. Ed è proprio di questi ultimi che vi vogliamo parlare oggi.

Ecco, dunque, le 5 pantofole più divertenti e scanzonate che abbiamo trovato su Amazon, perfette da regalare a Natale:

1. Pantofole 'coniglietto'

Simpatiche e sbarazzine le pantofole Rojeam, grige con pon pon e orecchie da coniglietto. Perfette per chi ama stare calda a casa, ma con un tocco di tenerezza.

Scopri di più su Amazon a 13,99 euro

2. Pantofole 'emoji cacca'

Per fare un regalo davvero bizzarro, ad una persona che non si prende mai sul serio, ci sono le pantofole morbide a forma di 'emoji cacca'. Caldissime e in grado di rubare un sorriso a chiunque.

Scopri di più su Amazon a 16,99 euro

3. Pantofole da 'Yeti'

Pantofole da abominevole uomo delle nevi. Ecco un'altra calda e divertente idea che si può trovare su Amazon. Ciabattone morbidissime e caldissime con tanto di dita, unghie e peluria, disponibili in diverse colorazioni (marrone, azzurro e rosa).

Scopri di più su Amazon a 9,79 euro

4. Pantofole 'Ciabatta di pane'

Ciabatte in tutti i sensi, è proprio il caso di dirlo se si parla delle pantofole a forma di 'ciabatta di pane' in vendita su Amazon. Un modello simpaticissimo, unisex, ideali per una persona che ama giocare.

Scopri di più su Amazon a 23 euro

5. Ciabatte coccodrillo

A forma di coccodrillo, ma anche di pulcino, ippopotamo, giraffa. Sono le simpaticissime e caldissime pantofole di Shi Xiaoshu, ideali per ragazzi e ragazze.

Scopri di più su Amazon a 15,99 euro