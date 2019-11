I mini presepi per decorare anche le case più piccole

Cartapesta, pastorelli è la creazione di piccoli villaggi con l’immancabile ruscello che scorre, piano piano sta scomparendo a causa delle abitazioni sempre più piccole e del poco tempo a disposizione per la sua costruzione.

Se non si vuole rinunciare all’addobbo must have delle feste, insieme all’albero, nella sua versione artificiale o vera, alle ghirlande e alle luci, possiamo optare per quelli più piccoli, ma con ogni personaggio al suo posto.

Siete alla ricerca di un presepe per il vostro mini appartamento? Volete un modello che si monta in un attimo? Ecco qui una selezione dei migliori per rendere la casa degna del Natale.

Anche se in casa non c'è molto spazio, non vuol dire limitarsi nelle decorazioni natalizie o rinunciare al presepe, poi se amate lo stile tradizionale questo è quello che fa per voi. Il presepe realizzato artigianalmente è in legno e sughero, ideale per dare un tocco in più all’ambiente. Il modello racchiude in pochi centimetri gli elementi caratteristici. La capanna che sembra incastonata nella roccia, è sormontata dal villaggio completato da casette è una scalinata centrale. Perfetto in ogni angolo della casa, le luci ricreano una piacevole atmosfera.

Pro. Realizzato in materiale di qualità.

Contro. Il filo per la corrente è un po' corto.

Scopri di più su Amazon a 55,00€

Il legno è il materiale naturale che in un attimo regala ad ogni oggetto un senso di calore. Se volete ricreare la stessa sensazione non potete fare a meno di questo presepe. Realizzato in legno e decorato con vernici atossiche è sicuro sulla salute, soprattutto se in casa ci sono bambini. La Natività con Giuseppe, Maria e Gesù bambino si trovano all'interno della capanna sormontata dalla stella cometa, in cui il bue e l'asinello non possono mancare. A completare il presepe ci sono tutti i personaggi caratteristici come l’angelo annunciatore, i pastori e le pastorelle con le pecore, le palme ma anche i 3 Re Magi con i loro cammelli. Incluso nel set composto da 20 pezzi, c'è anche un morbido panno perfetto come base.

Pro. Il presepe in legno è piccolo, ma completo.

Contro. La verniciatura non è perfetta

Scopri di più su Amazon a 62,95€

Per rendere ancora più elegante l'effetto del legno ed avere una decorazione raffinata ma del tutto tradizionale, questo presepe è la scelta giusta. La capanna realizzata artigianalmente in legno, accoglie all'interno oltre ai personaggi della Natività, anche i Re Magi e un angelo. Illuminato da 8 lampadine a Led sulle tinte del bianco caldo, regala al presepe un effetto di profondità, ideale da mettere in qualsiasi punto della casa. Alimentato da batterie è sicuro e non ha bisogno di nessun collegamento esterno.

Pro. Il presepe è curato nei dettagli.

Contro. I clienti non hanno riscontrato particolari difetti.

Scopri di più su Amazon a 20,08€

Per chi ha davvero poco spazio e non vuole rinunciare al presepe, anche la semplice Natività non può mancare. Realizzato in legno e dipinto con tempere atossiche, può essere inserito in ogni ambiente, anche nella camera dei più piccoli senza alcun rischio sulla salute. Piccola ed elegante la Natività con capanna e all'interno Maria, Giuseppe, il Bambino insieme al bue e all'asinello, regalerà un tocco di raffinatezza ad ogni ambiente.

Pro. Piccolo e compatto ha uno stile moderno.

Contro. I colori sono un po' spenti.

Scopri di più su Amazon a 29,81€ con uno sconto del 7%

Se avete voglia di fare un regalo a vostra madre o ad una vostra amica, questo presepe è perfetto. La tradizionale scena della Natività si trova all'interno di una splendida capanna in ceramica con stella cometa per creare un'atmosfera natalizia unica. Le statuine sempre in ceramica in un attimo ricreano uno stile elegante e ricercato. Realizzata in ceramica dipinta a mano, per la pulizia basta usare un panno morbido asciutto e ritorna come nuova.

Pro. Presepe curato nei minimi dettagli.

Contro. clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 139,90 € con uno sconto del 7%

Per decorare ogni stanza della casa, compresa la camera dei più piccoli, un'idea è questo presepe con gli omini in plastica. Il modello formato dalla capanna, ha all'interno 5 personaggi: Maria, Giuseppe, Gesù, l'angelo e il pastore. Il set con luce inclusa che si illumina veramente è curato nei minimi dettagli, con animali come il bue e l'asinello e diversi accessori pensati per diventare un addobbo perfetto anche per i più piccoli.

Pro. Il presepe è perfetto per i bambini.

Contro. Alcuni pezzi sono un po' piccoli.

Scopri di più su Amazon a 39,99€