I Classici Gandini, un’elegante (e profumata) idea da mettere sotto l’albero

Devi decidere cosa regalare a Natale alla tua mamma, alle tue sorelle, ad un’amica speciale? Regalare un profumo è sempre un bel pensiero, molto personale, però. E’ quindi bene conoscere alla perfezione i gusti della persona che lo riceverà. A questo proposito abbiamo provato due fragranze Gandini dal 1896, nello specifico ‘Vaniglia e Muschio’ e ‘Peonia Rosa’ appartenenti entrambi alla linea ‘Classici Gandini’ e vi raccontiamo la nostra esperienza.

Vaniglia e Muschio Gandini

Foto @ufficiostampa

Delicato, elegante, dolce. Sono questi i primi 3 aggettivi che abbiamo legato a Vaniglia e Muschio di Gandini indossandolo. Questa fragranza femminile del brand è stata pensata per donne esuberanti e belle, senza artifici. Spruzzandolo sulla pelle, si sente la vaniglia, ma anche il cocco, la noce, il ribes nero, che si incontrano con accenti marini, iris, champaca e ninfea. Non mancano le note legnose che donano maggiore equilibrio al profumo. L’abbiamo trovata una fragranza piacevole, ideale per donne che amano profumi dolci e delicati. Di seguito tutti i dettagli.

Note di Testa: Cocco, Noce, Ribes Nero

Note di Cuore: Accenti Marini, Iris, Champaca, Ninfea

Note di Fondo: Legno di Teak, Legno di Cedro, Muschio, Bacche di Vaniglia

Formato e prezzo consigliato al pubblico:

Eau de toilette 100ml, 18,30 euro

Peonia Rosa Gandini

Foto @ufficiostampa

Passiamo ora a parlare di una fragranza che sprigiona un profumo di fiori inconfondibile: quello della peonia rosa, che, nella Cina antica, era considerata la regina di tutti i fiori. Pensato per una donna romantica, amante di questo fiore appunto, il profumo ‘Peonia Rosa’ sprigiona anche le note di bergamotto, di mandarino, di pera, di litchi, ma anche di peonia bianca, mughetto e osmanto. Anche in questo caso, c’è un equilibrato connubio con legni, muschio e vaniglia che completano la fragranza rendendola piacevole anche per lunghe ore. Di seguito tutti i dettagli.

Note di Testa: Bergamotto, Mandarino, Pera, Litchi

Note di Cuore: Peonia Bianca, Mughetto, Osmanto

Note di Fondo: Legni, Muschio, Vaniglia

Formati e prezzi consigliati al pubblico

Eau de toilette 30ml € 9,50 Eau de toilette 100ml € 17,50

Gallery