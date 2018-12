I giochi per far sognare ogni bambina a Natale

Le letterine a Babbo Natale sono state gia inviate, i desideri sono stati espressi, ma ancora non sapete cosa regalare a vostra figlia o a vostra nipote? I gusti dei più piccoli cambiano in continuazione, basta poco e il regalo che tanto aspettavano non rientra più nella lista dei desideri. Se non volete sbagliare e fare in modo che il momento dell'apertura dei regali sia magico e indimenticabile, abbiamo realizzato una piccola guida per aiutarvi a scegliere il regalo giusto.

1. Barbie Casa di Malibu

Barbie è un grande classico, che da generazioni accompagna l'infanzia di ogni bambina. Se la vostra piccola è amante della bambola dai capelli biondi, è arrivato il momento di regalarle la Casa di Malibu. I tre eleganti piani con quattro stanze e un'area relax sul tetto, sono perfetti per ospitare Barbie e i suoli amici. I dettagli realistici rendono la casa davvero raffinata, l'ascensore e il tetto con tante sorprese al suo interno sono lo scenario ideale per inventare avventure e storie divertenti.

2. Play-Doh - Il Magico Forno

La vostra piccola non vede l'ora di aiutarvi in cucina e si sente una cuoca provetta? Il magico forno le permetterà di dare sfogo alla fantasia creando simpatiche ricette con la plastilina. Basta mettere la pasta in una teglietta e accendere il forno con una levetta. La luce cambia colore dal bianco al rosso e permette di controllare la "cottura" dei cibi. Quando la crostata è pronta si sentirà un ding e il dolce è pronto da sfornare.

3. Clementoni - Profumi e Cosmesi

La vostra nipotina ama la scienza, è curiosa e vuole scoprire come sono fatte le cose, senza rinunciare un un tocco fashion? Allora il laboratorio cosmetico è il regalo da mettere sotto l'albero. Il kit permette di realizzare meravigliose creazioni personalizzate: profumi, saponi, creme e sali da bagno aromatizzati. Le essenze e gli ingredienti naturali stimoleranno la fantasia delle bambine più curiose e per farsi ispirare il ricco manuale le porterà alla scoperta dei profumi e della cosmesi.

4. Ravensburger - Fashion Designer Deluxe

Per le appassionate di moda e di vestiti questo regalo è perfetto. Le piccole stiliste potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e alla loro creatività, realizzando capi e abbinamenti unici nel loro genere. Con le oltre 500 combinazioni differenti, le bambine potranno realizzare il guardaroba dei loro sogni dallo stile rock, a quello pop, fino ad arrivare a quello glamour, perfetto per la sera di Natale.

5. Lego Friends - La Casa Dell'Amicizia

Per celebrare l'amicizia e far giocare la tua bambina con la sua migliore amica, non c'è nulla di meglio della Casa dell'Amicizia. Le ragazze di Heartlake City si sono trasferite nella vecchia caserma dei pompieri? Non resta che assemblare i mattoncini e realizzare la loro nuova abitazione. Vasca idromassaggio sul tetto, stanza delle arti, televisore con lo schermo segreto delle missioni, c'è tutto l'occorrente per vivere fantastiche avventure in compagnia delle amiche.