I regali perfetti per ogni bambina, a meno di 10 euro

Vedere la gioia negli occhi dei bambini quando scartano un regalo e ne rimangono incantati è impagabile. Riuscire ad indovinare i loro gusti però, non è sempre facile. Personaggi dei cartoni, delle fiabe o peluches, le proposte sono davvero tante e si rischia di spendere una fortuna comprando la principessa sbagliata. Se volete fare un regalo alla nipotina o alla figlia di un'amica, basta informarsi sulla protagonista dei cartoni preferita e con meno di 10 euro avrete il regalo che la conquisterà.

1. Sapientino bimba

Per far scoprire alle piccole nuovi concetti e associazioni in modo divertente e semplice, questo regalo è perfetto. Per rendere più dinamico il gioco e conquistare definitivamente ogni bambina, basta inquadrare le schede con la fotocamera dello smartphone e i personaggi e gli oggetti delle schede prenderanno vita sullo schermo. Grazie al design semplice il banchetto portatile con maniglia e raccogli schede potrà essere portato a scuola o in viaggio per giocare insieme ad amici e compagni.

2. Frozen anelli

Elsa e Anna dal loro regno di ghiaccio arrivano direttamente a casa delle piccole fan grazie a questo set. Il kit permette di creare gli anelli personalizzati. Polvere glitter colorata, nastrini di raso e tante perline iridescenti sono i dettagli perfetti per creare i gioielli adatti al look glaciale e completare l'outfit da principessa.

3. Memo principesse

Ariel, Belle, Rapunzel e Cenerentola, ci sono tutte le principesse delle fiabe in questo classico gioco del memo ancora più divertente con le protagoniste dei cartoni Disney. Le 80 tessere colorate e resistenti con le immagini delle principesse, possono essere memorizzare per abbinarle e giocare con le amiche rivivendo la magia delle favole più belle.

4. Bracciali Violetta

Per essere sempre alla moda e avere lo stesso look frizzante e colorato di Violetta, questo kit è la soluzione giusta. I bracciali dalla classica forma rotonda o quella più moderna quadrata, possono essere decorati con glitter colorati e brillanti, dettagli unici e adesivi, per un outfit cool e alla moda.

5. Masha E Orso Puzzle

Il colorato maxi puzzle double-face ha il retro in bianco e nero per consentire alle più piccole di liberare la loro fantasia e di colorarlo con i sei pennarelli inclusi. L'originale confezione con maniglia in plastica assomiglia a un simpatico cestino da portare sempre con se o usarla anche per riporre i giochi.

